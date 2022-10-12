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Новые скейт-площадки и игровые зоны появятся в парках Подмосковья

Новые скейт-площадки и игровые зоны появятся в парках Подмосковья - РИА Новости, 12.10.2022

Новые скейт-площадки и игровые зоны появятся в парках Подмосковья

До конца 2022 года в 13 парках Московской области появятся площадки для катания на скейтборде и игровые зоны, сообщил телеканал "360". Как сообщили в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:59

2022-10-12T16:59

2022-10-12T16:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. До конца 2022 года в 13 парках Московской области появятся площадки для катания на скейтборде и игровые зоны, сообщил телеканал "360". Как сообщили в министерствеблагоустройства региона, только за сентябрь парки Московской области посетили 4,3 миллиона человек. Работа по созданию новых парков и развитию существующих ведется постоянно."Наши парки активно наполняются различными событиями, сервисами, услугами для посетителей, чтобы в них было интересно проводить время. За первый месяц осени наши парки посетили 4,3 миллиона человек. Мы стараемся сделать так, чтобы они были востребованы у жителей независимо от сезона и погоды", – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Всего в Московской области 183 парка культуры и отдыха. Наиболее популярными из них являются парк Мира в Мытищах, парк "Пехорка", парк "Пестовский", парк на улице Заречная в Балашихе, парк "Фабричный" в Истре, парк "Кривякино" в Воскресенске, парк "Сестрорецкий" в Клину, парк "Мещерский" в Одинцове, парк "Экоберег" в Химках, парк "Елочки" в Домодедове.

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московская область (подмосковье)