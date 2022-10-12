https://ria.ru/20221012/sk-1823257653.html
СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ
СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022
СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ
Следователи СК России дадут правовую оценку обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T00:01
2022-10-12T00:01
2022-10-12T00:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
нато
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следователи СК России дадут правовую оценку обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Добавляется, что в ходе удара украинских националистов по электроподстанции в Шебекинском районе Белгородской области в городе начались перебои с электричеством. Также при обстреле Белгородского района повреждены цистерны неработающего сельхозпредприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Россия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), НАТО
СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ
СК даст правовую оценку обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ