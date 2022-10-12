https://ria.ru/20221012/sk-1823257653.html

СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ

СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022

СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ

Следователи СК России дадут правовую оценку обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T00:01

2022-10-12T00:01

2022-10-12T00:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

россия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

нато

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следователи СК России дадут правовую оценку обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Добавляется, что в ходе удара украинских националистов по электроподстанции в Шебекинском районе Белгородской области в городе начались перебои с электричеством. Также при обстреле Белгородского района повреждены цистерны неработающего сельхозпредприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецк (днр)

россия

белгородская область

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Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), нато