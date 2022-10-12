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СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/sk-1823257653.html
СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ
СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022
СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ
Следователи СК России дадут правовую оценку обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T00:01
2022-10-12T00:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
нато
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следователи СК России дадут правовую оценку обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Добавляется, что в ходе удара украинских националистов по электроподстанции в Шебекинском районе Белгородской области в городе начались перебои с электричеством. Также при обстреле Белгородского района повреждены цистерны неработающего сельхозпредприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Россия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), НАТО
00:01 12.10.2022
 
СК даст правовую оценку новым преступлениям ВСУ

СК даст правовую оценку обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следователи СК России дадут правовую оценку обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Женщина получила ранение в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе удара украинских националистов по электроподстанции в Шебекинском районе Белгородской области в городе начались перебои с электричеством. Также при обстреле Белгородского района повреждены цистерны неработающего сельхозпредприятия.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)РоссияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)НАТО
 
 
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