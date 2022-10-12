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Юрист рассказал, за что могут оштрафовать на заправке - РИА Новости, 12.10.2022
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Юрист рассказал, за что могут оштрафовать на заправке
Юрист рассказал, за что могут оштрафовать на заправке - РИА Новости, 12.10.2022
Юрист рассказал, за что могут оштрафовать на заправке
Водителям за нарушения на АЗС, включая правила противопожарной безопасности, грозит штраф или арест, рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T01:20
2022-10-12T01:20
авто
общество
россия
сергей савельев
штрафы
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Водителям за нарушения на АЗС, включая правила противопожарной безопасности, грозит штраф или арест, рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.Эксперт подчеркнул, что на заправках действуют нормы и правила противопожарной безопасности.Также штраф грозит водителям за заправку транспортного средства с работающим двигателем, ремонт автомобиля на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок и другие нарушения.Савельев добавил, что к ответственности также привлекут за нарушение правил дорожного движения. По словам юриста, водителя могут как оштрафовать, так и лишить водительских прав.
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авто, общество, россия, сергей савельев, штрафы
Авто, Общество, Россия, Сергей Савельев, Штрафы
01:20 12.10.2022
 
Юрист рассказал, за что могут оштрафовать на заправке

Юрист Савельев предупредил россиян о штрафе за курение на территории АЗС

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на АЗС
Заправочные пистолеты на АЗС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Заправочные пистолеты на АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Водителям за нарушения на АЗС, включая правила противопожарной безопасности, грозит штраф или арест, рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.
Эксперт подчеркнул, что на заправках действуют нормы и правила противопожарной безопасности.
"Например, водитель, закуривший натерритории АЗС может быть привлечен кадминистративной ответственности. <...> Совершение такого проступка грозит административным штрафом вразмере отпятисот дотысячи пятисот рублей", — предупредил Савельев.
Также штраф грозит водителям за заправку транспортного средства с работающим двигателем, ремонт автомобиля на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок и другие нарушения.
Савельев добавил, что к ответственности также привлекут за нарушение правил дорожного движения. По словам юриста, водителя могут как оштрафовать, так и лишить водительских прав.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 02:15
Водителей предупредили, в каком случае им грозит "штраф за штраф"
 
АвтоОбществоРоссияСергей СавельевШтрафы
 
 
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