https://ria.ru/20221012/shtraf-1823258594.html

Юрист рассказал, за что могут оштрафовать на заправке

Юрист рассказал, за что могут оштрафовать на заправке - РИА Новости, 12.10.2022

Юрист рассказал, за что могут оштрафовать на заправке

Водителям за нарушения на АЗС, включая правила противопожарной безопасности, грозит штраф или арест, рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T01:20

2022-10-12T01:20

2022-10-12T01:20

авто

общество

россия

сергей савельев

штрафы

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Водителям за нарушения на АЗС, включая правила противопожарной безопасности, грозит штраф или арест, рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев.Эксперт подчеркнул, что на заправках действуют нормы и правила противопожарной безопасности.Также штраф грозит водителям за заправку транспортного средства с работающим двигателем, ремонт автомобиля на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок и другие нарушения.Савельев добавил, что к ответственности также привлекут за нарушение правил дорожного движения. По словам юриста, водителя могут как оштрафовать, так и лишить водительских прав.

https://ria.ru/20221011/shtraf-1822975304.html

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авто, общество, россия, сергей савельев, штрафы