https://ria.ru/20221012/shor-1823551490.html

В Молдавии заявили о готовности создать Комитет национального спасения

В Молдавии заявили о готовности создать Комитет национального спасения - РИА Новости, 12.10.2022

В Молдавии заявили о готовности создать Комитет национального спасения

Молдавия находится на грани социально-экономической катастрофы, поэтому жители готовы объявить о Комитете национального спасения, который будет руководить... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:52

2022-10-12T23:52

2022-10-12T23:52

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КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости. Молдавия находится на грани социально-экономической катастрофы, поэтому жители готовы объявить о Комитете национального спасения, который будет руководить страной, заявил в телеэфире лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.Партия четвертую неделю проводит массовые протесты и митинги в Кишиневе. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране. Руководство критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В минувшее воскресенье в протесте приняли участие более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения."Сегодня Молдавия стоит на грани социально-экономической катастрофы. Жителям республики со дня на день нам могут отключить газ, электричество. Если его не отключат, то народ просто будет умирать с голоду, потому что все свои деньги и сбережения он будет отдавать за коммунальные платежи и влезать в кредиты. В такой ситуации, в нормальном демократическом обществе народ требует отставки власти. В случае, если власть не услышит народ, то народ вправе на площади даже объявить Комитет национального спасения, который будет править страной. Народ вправе объявить народный трибунал, который пустит под народный суд тех, кто сегодня правит", - сказал политик в эфире телеканала "Первый в Молдове".По словам Шора, правящая в стране партия "Действие и солидарность", которая контролирует правительство и парламент, развернула борьбу против оппозиции. "Любое мнение, не соответствующее позиции власти, подвергается тотальным репрессиям. На всех молдавских политиков, несогласных с политикой ПДС и имеющих хоть какой-нибудь вес, заведены уголовные дела", - отметил оппозиционер.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822754438.html

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823233680.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, илан шор, молдавия, кишинев, россия