https://ria.ru/20221012/shkoly-1823420776.html

Аксенов допустил перевод крымских школ на дистанционное обучение

Аксенов допустил перевод крымских школ на дистанционное обучение - РИА Новости, 12.10.2022

Аксенов допустил перевод крымских школ на дистанционное обучение

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил перевод крымских школ на дистанционное обучение на фоне волны сообщений о "минированиях" учебных заведений. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:04

2022-10-12T16:04

2022-10-12T16:05

сергей аксенов (политик)

россия

республика крым

общество

ложные сообщения о минировании зданий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил перевод крымских школ на дистанционное обучение на фоне волны сообщений о "минированиях" учебных заведений."Мы завтра с утра в рамках антитеррористической комиссии примем решение о режиме работы школ с учетом того, что много звонков фейковых поступает о минировании учебных учреждений, учреждений здравоохранения - сегодня, в том числе, поступали, - и других центров… По детям, возможно, завтра примем решение о переводе на дистанционное обучение на какое-то время. Не буду сейчас забегать вперед", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.Глава республики заверил, что будет найдено решение, которое обеспечит безопасность детей.Волна "минирований" в разных городах России продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823218937.html

россия

республика крым

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Екатерина Зайцева

сергей аксенов (политик), россия, республика крым, общество, ложные сообщения о минировании зданий