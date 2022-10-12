https://ria.ru/20221012/shkoly-1823420776.html
Аксенов допустил перевод крымских школ на дистанционное обучение
Аксенов допустил перевод крымских школ на дистанционное обучение - РИА Новости, 12.10.2022
Аксенов допустил перевод крымских школ на дистанционное обучение
Глава Крыма Сергей Аксенов допустил перевод крымских школ на дистанционное обучение на фоне волны сообщений о "минированиях" учебных заведений. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:04
2022-10-12T16:04
2022-10-12T16:05
сергей аксенов (политик)
россия
республика крым
общество
ложные сообщения о минировании зданий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил перевод крымских школ на дистанционное обучение на фоне волны сообщений о "минированиях" учебных заведений."Мы завтра с утра в рамках антитеррористической комиссии примем решение о режиме работы школ с учетом того, что много звонков фейковых поступает о минировании учебных учреждений, учреждений здравоохранения - сегодня, в том числе, поступали, - и других центров… По детям, возможно, завтра примем решение о переводе на дистанционное обучение на какое-то время. Не буду сейчас забегать вперед", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.Глава республики заверил, что будет найдено решение, которое обеспечит безопасность детей.Волна "минирований" в разных городах России продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823218937.html
россия
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), россия, республика крым, общество, ложные сообщения о минировании зданий
Сергей Аксенов (политик), Россия, Республика Крым, Общество, Ложные сообщения о минировании зданий
16:04 12.10.2022 (обновлено: 16:05 12.10.2022)
Аксенов допустил перевод крымских школ на дистанционное обучение
Глава Крыма Аксенов допустил перевод школ на дистант из-за сообщений о минировании
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил перевод крымских школ на дистанционное обучение на фоне волны сообщений о "минированиях" учебных заведений.
"Мы завтра с утра в рамках антитеррористической комиссии примем решение о режиме работы школ с учетом того, что много звонков фейковых поступает о минировании учебных учреждений, учреждений здравоохранения - сегодня, в том числе, поступали, - и других центров… По детям, возможно, завтра примем решение о переводе на дистанционное обучение на какое-то время. Не буду сейчас забегать вперед", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.
Глава республики заверил, что будет найдено решение, которое обеспечит безопасность детей.
Волна "минирований" в разных городах России
продолжается с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.