https://ria.ru/20221012/serbiya-1823547999.html

Брюссель ждет от Белграда осуждений и санкций против России, заявил Вучич

Брюссель ждет от Белграда осуждений и санкций против России, заявил Вучич - РИА Новости, 12.10.2022

Брюссель ждет от Белграда осуждений и санкций против России, заявил Вучич

Прогрессом Сербии на пути евроинтеграции для Брюсселя стали бы ежедневное осуждение Белградом России и введение санкций против РФ, заявил сербский президент... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:26

2022-10-12T23:26

2022-10-12T23:26

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Прогрессом Сербии на пути евроинтеграции для Брюсселя стали бы ежедневное осуждение Белградом России и введение санкций против РФ, заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре.Вучич вечером в среду провел встречу с Жофре, который официально вручил ему ежегодный доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути в ЕС в 2022 году. По словам европейского представителя, степень согласованности официального Белграда с Брюсселем в этом году упала с 64% до 25%. Он подчеркнул, что ЕС ожидает от Белграда и других стран-кандидатов согласованности по вопросу санкций в отношении РФ, но отметил, что речь не идет о замораживании переговоров о вступлении и евроинтеграции Сербии."Конечно, эта политическая часть окрасила доклад, и это единственная часть… где, по мнению ЕС, отмечен регресс - в нашем отношении к санкциям против России, нашей согласованности с декларациями ЕС. Это политическое решение Сербии, и мы платим цену за это, но примем к рассмотрению все, что вы сказали и написали", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции."Худшая оценка - это регресс, а назад мы отошли только в одной области - в отношении к России. Прогресс бы был, если бы мы осуждали Россию каждый день", - подчеркнул сербский лидер.

https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822453317.html

https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822691080.html

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в мире, александр вучич, россия, евросоюз, еврокомиссия, сербия, брюссель