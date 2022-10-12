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МВД Сербии ответило на критику ЕС из-за отказа от санкций против России - РИА Новости, 12.10.2022
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МВД Сербии ответило на критику ЕС из-за отказа от санкций против России
МВД Сербии ответило на критику ЕС из-за отказа от санкций против России - РИА Новости, 12.10.2022
МВД Сербии ответило на критику ЕС из-за отказа от санкций против России
Глава МВД Сербии Александр Вулин остро ответил на критику ЕС из-за отказа властей Сербии поддержать санкции в отношении России и посоветовал "сэкономить бумагу" РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T21:15
2022-10-12T21:15
в мире
здоровье - общество
александр вучич
александр вулин
россия
белград (город)
евросоюз
еврокомиссия
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БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин остро ответил на критику ЕС из-за отказа властей Сербии поддержать санкции в отношении России и посоветовал "сэкономить бумагу" европейским чиновникам.Президент Сербии Александр Вучич вечером в среду провел встречу с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре, который вручил ему доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути в ЕС в 2022 году. По словам европейского представителя, степень согласованности официального Белграда с Брюсселем в этом году упала с 64% до 25%. Он подчеркнул, что ЕС ожидает от Белграда и других стран-кандидатов согласованности по вопросу санкций в отношении РФ, но отметил, что речь не идет о замораживании переговоров о вступлении и евроинтеграции Сербии."Хочу поздравить сотни чиновников ЕС, которые терпеливо собирали данные, иногда даже точные, о Сербии и ее развитии и все это изложили на тысячах страниц, которые назвали докладом о прогрессе Сербии на пути к ЕС… От Сербии требуют сразу и без условий признать так называемое Косово, отказаться от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине – ред.) и ввести санкции против РФ", - цитирует Вулина пресс-служба МВД.По его словам, это показывает, что пока Сербия придерживается самостоятельной политики, всегда найдется причина для отсрочки ее вступления в ЕС, несмотря на успехи в борьбе с криминалом или в экономике."Чтобы показать уважаемым авторам доклада ЕС, как во времена зеленой повестки экономить бумагу и лес, из которого ее делают, и объяснить все в двух словах – мы не признаем так называемое Косово, не откажемся от Республики Сербской, не введем санкции против РФ, пока нас ведет последний свободный лидер в Европе, президент всех сербов Александр Вучич", - подчеркнул сербский министр.
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в мире, здоровье - общество, александр вучич, александр вулин, россия, белград (город), евросоюз, еврокомиссия, сербия
В мире, Здоровье - Общество, Александр Вучич, Александр Вулин, Россия, Белград (город), Евросоюз, Еврокомиссия, Сербия
21:15 12.10.2022
 
МВД Сербии ответило на критику ЕС из-за отказа от санкций против России

Глава МВД Сербии Вулин остро ответил на критику ЕС из-за отказа от санкций против России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин остро ответил на критику ЕС из-за отказа властей Сербии поддержать санкции в отношении России и посоветовал "сэкономить бумагу" европейским чиновникам.
Президент Сербии Александр Вучич вечером в среду провел встречу с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре, который вручил ему доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути в ЕС в 2022 году. По словам европейского представителя, степень согласованности официального Белграда с Брюсселем в этом году упала с 64% до 25%. Он подчеркнул, что ЕС ожидает от Белграда и других стран-кандидатов согласованности по вопросу санкций в отношении РФ, но отметил, что речь не идет о замораживании переговоров о вступлении и евроинтеграции Сербии.
"Хочу поздравить сотни чиновников ЕС, которые терпеливо собирали данные, иногда даже точные, о Сербии и ее развитии и все это изложили на тысячах страниц, которые назвали докладом о прогрессе Сербии на пути к ЕС… От Сербии требуют сразу и без условий признать так называемое Косово, отказаться от Республики СербскойБоснии и Герцеговине – ред.) и ввести санкции против РФ", - цитирует Вулина пресс-служба МВД.
По его словам, это показывает, что пока Сербия придерживается самостоятельной политики, всегда найдется причина для отсрочки ее вступления в ЕС, несмотря на успехи в борьбе с криминалом или в экономике.
"Чтобы показать уважаемым авторам доклада ЕС, как во времена зеленой повестки экономить бумагу и лес, из которого ее делают, и объяснить все в двух словах – мы не признаем так называемое Косово, не откажемся от Республики Сербской, не введем санкции против РФ, пока нас ведет последний свободный лидер в Европе, президент всех сербов Александр Вучич", - подчеркнул сербский министр.
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:25
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