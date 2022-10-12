https://ria.ru/20221012/serbiya-1823531676.html

МВД Сербии ответило на критику ЕС из-за отказа от санкций против России

МВД Сербии ответило на критику ЕС из-за отказа от санкций против России - РИА Новости, 12.10.2022

МВД Сербии ответило на критику ЕС из-за отказа от санкций против России

Глава МВД Сербии Александр Вулин остро ответил на критику ЕС из-за отказа властей Сербии поддержать санкции в отношении России и посоветовал "сэкономить бумагу" РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T21:15

2022-10-12T21:15

2022-10-12T21:15

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БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Глава МВД Сербии Александр Вулин остро ответил на критику ЕС из-за отказа властей Сербии поддержать санкции в отношении России и посоветовал "сэкономить бумагу" европейским чиновникам.Президент Сербии Александр Вучич вечером в среду провел встречу с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре, который вручил ему доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути в ЕС в 2022 году. По словам европейского представителя, степень согласованности официального Белграда с Брюсселем в этом году упала с 64% до 25%. Он подчеркнул, что ЕС ожидает от Белграда и других стран-кандидатов согласованности по вопросу санкций в отношении РФ, но отметил, что речь не идет о замораживании переговоров о вступлении и евроинтеграции Сербии."Хочу поздравить сотни чиновников ЕС, которые терпеливо собирали данные, иногда даже точные, о Сербии и ее развитии и все это изложили на тысячах страниц, которые назвали докладом о прогрессе Сербии на пути к ЕС… От Сербии требуют сразу и без условий признать так называемое Косово, отказаться от Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине – ред.) и ввести санкции против РФ", - цитирует Вулина пресс-служба МВД.По его словам, это показывает, что пока Сербия придерживается самостоятельной политики, всегда найдется причина для отсрочки ее вступления в ЕС, несмотря на успехи в борьбе с криминалом или в экономике."Чтобы показать уважаемым авторам доклада ЕС, как во времена зеленой повестки экономить бумагу и лес, из которого ее делают, и объяснить все в двух словах – мы не признаем так называемое Косово, не откажемся от Республики Сербской, не введем санкции против РФ, пока нас ведет последний свободный лидер в Европе, президент всех сербов Александр Вучич", - подчеркнул сербский министр.

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Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, александр вучич, александр вулин, россия, белград (город), евросоюз, еврокомиссия, сербия