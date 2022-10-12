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Ограничения по нефти из России не нанесут ущерба Сербии, заявил посол - РИА Новости, 12.10.2022
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Ограничения по нефти из России не нанесут ущерба Сербии, заявил посол
Ограничения по нефти из России не нанесут ущерба Сербии, заявил посол - РИА Новости, 12.10.2022
Ограничения по нефти из России не нанесут ущерба Сербии, заявил посол
Ограничения в отношении российской нефти не нанесут значительного ущерба Сербии, работа по налаживанию поставок на НПЗ через Венгрию ведется, заявил в среду... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:25
2022-10-12T16:26
экономика
цены на нефть
александр боцан-харченко
сербия
россия
венгрия
евросоюз
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ограничения в отношении российской нефти не нанесут значительного ущерба Сербии, работа по налаживанию поставок на НПЗ через Венгрию ведется, заявил в среду посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, комментируя ситуацию, сложившуюся после введения в действие восьмого пакета санкций ЕС. Он, в том числе касается потолка цен на морские перевозки российской нефти в третьи страны, что затрагивает и Сербию.Посол РФ пояснил, что поставки российской нефти составляют около 20%. Остальное сырье для нефтепереработки Белград получает из других источников."В принципе, прогноз довольно положительный, он состоит в том, что нефтяной рынок и рынок нефтепродуктов в Сербии не просядет, и значительно данная ситуация не отразится на ценах", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Посол добавил, что вопрос со строительством интерконнектора для поставок нефти по трубопроводу из Венгрии прорабатывается."Очень дальновидной была линия президента (Сербии - ред.) Вучича, он тяжелую ситуацию в ЕС прогнозировал... Сейчас рынок очень неустойчивый, но Сербия является положительным примером на фоне всего происходящего в Европе... Скорее всего, каких-то срывов - ценовых или по обеспечению энергией промышленности - не ожидается", - добавил посол.
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экономика, цены на нефть, александр боцан-харченко, сербия, россия, венгрия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Александр Боцан-Харченко, Сербия, Россия, Венгрия, Евросоюз
16:25 12.10.2022 (обновлено: 16:26 12.10.2022)
 
Ограничения по нефти из России не нанесут ущерба Сербии, заявил посол

Посол Боцан-Харченко: ограничения по российской нефти не нанесут ущерба Сербии

© Фото : Министерство иностранных дел РФПосол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Министерство иностранных дел РФ
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ограничения в отношении российской нефти не нанесут значительного ущерба Сербии, работа по налаживанию поставок на НПЗ через Венгрию ведется, заявил в среду посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, комментируя ситуацию, сложившуюся после введения в действие восьмого пакета санкций ЕС. Он, в том числе касается потолка цен на морские перевозки российской нефти в третьи страны, что затрагивает и Сербию.
Посол РФ пояснил, что поставки российской нефти составляют около 20%. Остальное сырье для нефтепереработки Белград получает из других источников.
"В принципе, прогноз довольно положительный, он состоит в том, что нефтяной рынок и рынок нефтепродуктов в Сербии не просядет, и значительно данная ситуация не отразится на ценах", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Посол добавил, что вопрос со строительством интерконнектора для поставок нефти по трубопроводу из Венгрии прорабатывается.
"Очень дальновидной была линия президента (Сербии - ред.) Вучича, он тяжелую ситуацию в ЕС прогнозировал... Сейчас рынок очень неустойчивый, но Сербия является положительным примером на фоне всего происходящего в Европе... Скорее всего, каких-то срывов - ценовых или по обеспечению энергией промышленности - не ожидается", - добавил посол.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:13
Сербию пытаются наказать за неприсоединение к санкциям, заявил посол России
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр Боцан-ХарченкоСербияРоссияВенгрияЕвросоюз
 
 
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