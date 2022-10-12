https://ria.ru/20221012/serbiya-1823424004.html

Сербию пытаются наказать за неприсоединение к санкциям, заявил посол России

Сербию пытаются наказать за неприсоединение к санкциям, заявил посол России - РИА Новости, 12.10.2022

Сербию пытаются наказать за неприсоединение к санкциям, заявил посол России

Решение Хорватии и Евросоюза в целом запретить поставки нефти из РФ через адриатический нефтепровод политизировано, со стороны ЕС это желание наказать Белград... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:13

2022-10-12T16:13

2022-10-12T16:13

цены на нефть

александр боцан-харченко

сербия

россия

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Решение Хорватии и Евросоюза в целом запретить поставки нефти из РФ через адриатический нефтепровод политизировано, со стороны ЕС это желание наказать Белград за неприсоединение к антироссийским санкциям, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко."Да, с Хорватией договориться не получается, причем я начну с того, что в данном случае решение в первую очередь Хорватии не давать нефть Сербии российскую, а, следовательно, ЕС, во многом политизировано", - сказал Боцан-Харченко в эфире "России 24", комментируя решение о запрете поставок российской нефти Сербии через адриатический нефтепровод, принадлежащий одной из стран ЕС, Хорватии.Он подчеркнул, что таким образом Хорватия проявляет свое негативное отношение к Сербии, желая отомстить - "за что непонятно", но найти повод."Если говорить в целом по Евросоюзу, то это уже мщение за отказ Белграда присоединяться к антироссийским мерам, рестрикциям и санкциям в целом", - заключил посол.

https://ria.ru/20220821/neft-1811160603.html

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Кирилл Волков

цены на нефть, александр боцан-харченко, сербия, россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии