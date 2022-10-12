https://ria.ru/20221012/sbu-1823390424.html

СБУ заподозрила жителя Харьковской области в "коллаборационизме"

СБУ заподозрила жителя Харьковской области в "коллаборационизме" - РИА Новости, 12.10.2022

СБУ заподозрила жителя Харьковской области в "коллаборационизме"

В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что взят под стражу житель Харьковской области, который подозревается в сотрудничестве с РФ за размещение... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:54

2022-10-12T14:54

2022-10-12T14:55

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что взят под стражу житель Харьковской области, который подозревается в сотрудничестве с РФ за размещение агитационных билбордов в поселке Шевченково."В поселке городского типа Шевченково Купянского района местный житель сотрудничал с представителями (РФ – ред). В июне российские военные ему предложили занять должность руководителя так называемого "хозяйственного отдела" в оккупационной администрации. Среди его обязанностей была организация установления на территории населенного пункта билбордов с пророссийской агитацией для поднятия боевого духа", - сообщает пресс-служба в Telegram-канале. По информации ведомства, мужчине инкриминируют "коллаборационную деятельность". В настоящее время подозреваемый находится под стражей.Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, харьковская область, служба безопасности украины, украина, ситуация в днр и лнр