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СБУ заподозрила жителя Харьковской области в "коллаборационизме" - РИА Новости, 12.10.2022
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https://ria.ru/20221012/sbu-1823390424.html
СБУ заподозрила жителя Харьковской области в "коллаборационизме"
СБУ заподозрила жителя Харьковской области в "коллаборационизме" - РИА Новости, 12.10.2022
СБУ заподозрила жителя Харьковской области в "коллаборационизме"
В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что взят под стражу житель Харьковской области, который подозревается в сотрудничестве с РФ за размещение... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:54
2022-10-12T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
служба безопасности украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что взят под стражу житель Харьковской области, который подозревается в сотрудничестве с РФ за размещение агитационных билбордов в поселке Шевченково."В поселке городского типа Шевченково Купянского района местный житель сотрудничал с представителями (РФ – ред). В июне российские военные ему предложили занять должность руководителя так называемого "хозяйственного отдела" в оккупационной администрации. Среди его обязанностей была организация установления на территории населенного пункта билбордов с пророссийской агитацией для поднятия боевого духа", - сообщает пресс-служба в Telegram-канале. По информации ведомства, мужчине инкриминируют "коллаборационную деятельность". В настоящее время подозреваемый находится под стражей.Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
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в мире, россия, харьковская область, служба безопасности украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Служба безопасности Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:54 12.10.2022 (обновлено: 14:55 12.10.2022)
 
СБУ заподозрила жителя Харьковской области в "коллаборационизме"

СБУ задержала жителя Харьковской области по подозрению в сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что взят под стражу житель Харьковской области, который подозревается в сотрудничестве с РФ за размещение агитационных билбордов в поселке Шевченково.
"В поселке городского типа Шевченково Купянского района местный житель сотрудничал с представителями (РФ – ред). В июне российские военные ему предложили занять должность руководителя так называемого "хозяйственного отдела" в оккупационной администрации. Среди его обязанностей была организация установления на территории населенного пункта билбордов с пророссийской агитацией для поднятия боевого духа", - сообщает пресс-служба в Telegram-канале. По информации ведомства, мужчине инкриминируют "коллаборационную деятельность". В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.
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