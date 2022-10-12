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Экс-мэр Мурманска резко ответил на объявление в розыск со стороны СБУ - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/sbu-1823365691.html
Экс-мэр Мурманска резко ответил на объявление в розыск со стороны СБУ
Экс-мэр Мурманска резко ответил на объявление в розыск со стороны СБУ - РИА Новости, 12.10.2022
Экс-мэр Мурманска резко ответил на объявление в розыск со стороны СБУ
Бывший мэр Мурманска, ныне депутат Госдумы от Красноярского края Алексей Веллер написал в своем Telegram-канале, что не знает, как воспринимать информацию о... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:58
2022-10-12T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
госдума рф
украина
алексей веллер
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Бывший мэр Мурманска, ныне депутат Госдумы от Красноярского края Алексей Веллер написал в своем Telegram-канале, что не знает, как воспринимать информацию о том, что СБУ объявило его в международный розыск – улыбаться или гордиться и предложил "бравым ребяткам" идти "на… хутор"."Сегодня со всех сторон ко мне приходит новость, что СБУ объявило меня в международный розыск. Прямо даже не знаю, как дальше с этим жить? То ли улыбаться, то ли гордиться, то ли что ещё? А если серьезно, то хочется сказать этим "бравым" ребяткам: "Шли бы вы на… хутор - бабочек ловить!", - написал Веллер в своем Telegram-канале.Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ряд других членов совбеза РФ и представителей военного командования России. В Telegram-канале СБУ подтвердили информацию объявлении Медведева и Захаровой в розыск, добавив, что сделано это было "еще в марте". По заявлению ведомства, в розыск по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" также объявлен ряд других членов Совбеза РФ.
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в мире, россия, госдума рф, украина, алексей веллер, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Госдума РФ, Украина, Алексей Веллер, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:58 12.10.2022 (обновлено: 14:00 12.10.2022)
 
Экс-мэр Мурманска резко ответил на объявление в розыск со стороны СБУ

Экс-мэр Мурманска Веллер посоветовал СБУ, объявившей его в розыск, "идти на хутор"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы Алексей Веллер
Депутат Государственной Думы Алексей Веллер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Депутат Государственной Думы Алексей Веллер. Архивное фото
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МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Бывший мэр Мурманска, ныне депутат Госдумы от Красноярского края Алексей Веллер написал в своем Telegram-канале, что не знает, как воспринимать информацию о том, что СБУ объявило его в международный розыск – улыбаться или гордиться и предложил "бравым ребяткам" идти "на… хутор".
"Сегодня со всех сторон ко мне приходит новость, что СБУ объявило меня в международный розыск. Прямо даже не знаю, как дальше с этим жить? То ли улыбаться, то ли гордиться, то ли что ещё? А если серьезно, то хочется сказать этим "бравым" ребяткам: "Шли бы вы на… хутор - бабочек ловить!", - написал Веллер в своем Telegram-канале.
Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ряд других членов совбеза РФ и представителей военного командования России. В Telegram-канале СБУ подтвердили информацию объявлении Медведева и Захаровой в розыск, добавив, что сделано это было "еще в марте". По заявлению ведомства, в розыск по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" также объявлен ряд других членов Совбеза РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 18:36Специальная военная операция на Украине
Медведев считает, что СБУ понадобились его советы по трепанации черепа
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГосдума РФУкраинаАлексей ВеллерСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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