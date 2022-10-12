https://ria.ru/20221012/sbu-1823365691.html

Экс-мэр Мурманска резко ответил на объявление в розыск со стороны СБУ

Экс-мэр Мурманска резко ответил на объявление в розыск со стороны СБУ - РИА Новости, 12.10.2022

Экс-мэр Мурманска резко ответил на объявление в розыск со стороны СБУ

Бывший мэр Мурманска, ныне депутат Госдумы от Красноярского края Алексей Веллер написал в своем Telegram-канале, что не знает, как воспринимать информацию о... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:58

2022-10-12T13:58

2022-10-12T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

госдума рф

украина

алексей веллер

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823365487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d19544f7f167b55b7a560007f90c3eb.jpg

МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Бывший мэр Мурманска, ныне депутат Госдумы от Красноярского края Алексей Веллер написал в своем Telegram-канале, что не знает, как воспринимать информацию о том, что СБУ объявило его в международный розыск – улыбаться или гордиться и предложил "бравым ребяткам" идти "на… хутор"."Сегодня со всех сторон ко мне приходит новость, что СБУ объявило меня в международный розыск. Прямо даже не знаю, как дальше с этим жить? То ли улыбаться, то ли гордиться, то ли что ещё? А если серьезно, то хочется сказать этим "бравым" ребяткам: "Шли бы вы на… хутор - бабочек ловить!", - написал Веллер в своем Telegram-канале.Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ряд других членов совбеза РФ и представителей военного командования России. В Telegram-канале СБУ подтвердили информацию объявлении Медведева и Захаровой в розыск, добавив, что сделано это было "еще в марте". По заявлению ведомства, в розыск по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" также объявлен ряд других членов Совбеза РФ.

https://ria.ru/20221010/medvedev-1822925156.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, госдума рф, украина, алексей веллер, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр