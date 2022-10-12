https://ria.ru/20221012/sapery-1823369094.html
Российские саперы в Запорожской области рассказали о работе на передовой
Российские саперы в Запорожской области рассказали о работе на передовой - РИА Новости, 12.10.2022
Российские саперы в Запорожской области рассказали о работе на передовой
Минирование отдельных особо опасных участков в Запорожской области важно для укрепления линии обороны и противодействия вылазкам украинских диверсионных групп,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:07
2022-10-12T14:07
2022-10-12T14:55
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт – РИА Новости. Минирование отдельных особо опасных участков в Запорожской области важно для укрепления линии обороны и противодействия вылазкам украинских диверсионных групп, рассказал РИА Новости военнослужащий инженерных войск ВС РФ на одной из передовых позиций."Идет работа по минированию местности для прикрытия позиций нашей пехоты. В том числе используем мины МОН-50 направленного действия, предназначенные для поражения пехоты противника", - сказал российский военный.Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями работы специалистов во время минирования отдельных участков, где наиболее вероятна попытка прорыва мелких диверсионных групп. Установка минных заграждений прикрывает подступы к опорным пунктам и передовым позициям.По словам российских бойцов, вооруженные группы противника регулярно пытаются нащупать слабые точки в обороне, однако постоянное наблюдение с применением высокотехнологичного оборудование и работа разведки позволяет своевременно выявить передвижение противника и уничтожить его.
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РИА Новости
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запорожская область, вооруженные силы рф, технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Технологии, Россия
14:07 12.10.2022 (обновлено: 14:55 12.10.2022)
Российские саперы в Запорожской области рассказали о работе на передовой
Российские саперы в Запорожской области рассказали о минировании особо опасных участков
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт – РИА Новости. Минирование отдельных особо опасных участков в Запорожской области важно для укрепления линии обороны и противодействия вылазкам украинских диверсионных групп, рассказал РИА Новости военнослужащий инженерных войск ВС РФ на одной из передовых позиций.
"Идет работа по минированию местности для прикрытия позиций нашей пехоты. В том числе используем мины МОН-50 направленного действия, предназначенные для поражения пехоты противника", - сказал российский военный.
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями работы специалистов во время минирования отдельных участков, где наиболее вероятна попытка прорыва мелких диверсионных групп. Установка минных заграждений прикрывает подступы к опорным пунктам и передовым позициям.
По словам российских бойцов, вооруженные группы противника регулярно пытаются нащупать слабые точки в обороне, однако постоянное наблюдение с применением высокотехнологичного оборудование и работа разведки позволяет своевременно выявить передвижение противника и уничтожить его.