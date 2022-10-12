https://ria.ru/20221012/sanktsii-1823550311.html

Глава постоянной делегации ЕС призвал Сербию ввести санкции против России

Глава постоянной делегации ЕС призвал Сербию ввести санкции против России - РИА Новости, 12.10.2022

Глава постоянной делегации ЕС призвал Сербию ввести санкции против России

Глава постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэль Жофре заявил в среду президенту Сербии Александру Вучичу, что Брюссель ожидает от Белграда и других... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:40

2022-10-12T23:40

2022-10-12T23:40

в мире

александр вучич

сербия

россия

брюссель

еврокомиссия

оон

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 12 окт – РИА Новости. Глава постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэль Жофре заявил в среду президенту Сербии Александру Вучичу, что Брюссель ожидает от Белграда и других кандидатов в ЕС согласованности по вопросу санкций в отношении РФ.Вучич вечером в среду провел встречу с Жофре, который официально вручил ему ежегодный доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути в ЕС в 2022 году. По словам европейского представителя, степень согласованности официального Белграда с Брюсселем в этом году упала с 64% до 25%."Сербия не согласовалась с ограничительными мерами против РФ и рекомендациями высокого представителя ЕС по этому вопросу. Мы ожидаем от стран-кандидатов, чтобы они прогрессивно согласовывались с внешней политикой и политикой безопасности ЕС в рамках переговорной платформы. Сербия присоединилась к ЕС в определенном числе резолюций в ООН и на остальных международных форумах, это важно и является вопросом нашего будущего, и мы, как ЕС, рассчитываем на Сербию и на всех наших партнеров, которых считаем союзниками", - заявил глава постоянной делегации ЕС на совместной пресс-конференции.

https://ria.ru/20221011/sanktsii-1822978814.html

сербия

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в мире, александр вучич, сербия, россия, брюссель, еврокомиссия, оон, санкции в отношении россии, евросоюз