https://ria.ru/20221012/sanktsii-1823374819.html

Швейцария ввела санкции против России

Швейцария ввела санкции против России - РИА Новости, 12.10.2022

Швейцария ввела санкции против России

Швейцария вслед за Европейским союзом вводит санкции против России в связи с присоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:19

2022-10-12T14:19

2022-10-12T14:27

россия

швейцария

донецкая народная республика

евросоюз

санкции в отношении россии

ги пармелен

владимир путин

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ЦЮРИХ, 12 окт - РИА Новости. Швейцария вслед за Европейским союзом вводит санкции против России в связи с присоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны."Федеральный советник Ги Пармелен, глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER), 12 октября одобрил включение в санкционный список Швейцарии около 30 физических и юридических лиц", - говорится заявлении.Подчеркивается, что санкционный список Швейцарии теперь идентичен такому же перечню ЕС.По данным правительства, 30 физических лиц попали под финансовые санкции, им также запрещены поездки, 7 юридических лиц теперь находятся под финансовыми ограничениями."Дополнительные списки в основном направлены на тех, кто причастен к так называемым "референдумам", организованным Россией в регионах Украины в конце сентября. Их активы в Швейцарии теперь должны быть заморожены и о них необходимо сообщить в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO)", - следует из заявления.Кроме того, санкции, которые уже применяются к территориям ЛНР и ДНР, теперь будут распространяться и на неподконтрольные украинскому правительству территории Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие изменения вступят в силу 12 октября в 19.00 мск.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221012/es-1823370963.html

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

https://ria.ru/20221012/sanktsii-1823343679.html

россия

швейцария

донецкая народная республика

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россия, швейцария, донецкая народная республика, евросоюз, санкции в отношении россии, ги пармелен, владимир путин