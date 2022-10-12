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Швейцария ввела санкции против России - РИА Новости, 12.10.2022
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Швейцария ввела санкции против России
Швейцария ввела санкции против России - РИА Новости, 12.10.2022
Швейцария ввела санкции против России
Швейцария вслед за Европейским союзом вводит санкции против России в связи с присоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:19
2022-10-12T14:27
россия
швейцария
донецкая народная республика
евросоюз
санкции в отношении россии
ги пармелен
владимир путин
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ЦЮРИХ, 12 окт - РИА Новости. Швейцария вслед за Европейским союзом вводит санкции против России в связи с присоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны."Федеральный советник Ги Пармелен, глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER), 12 октября одобрил включение в санкционный список Швейцарии около 30 физических и юридических лиц", - говорится заявлении.Подчеркивается, что санкционный список Швейцарии теперь идентичен такому же перечню ЕС.По данным правительства, 30 физических лиц попали под финансовые санкции, им также запрещены поездки, 7 юридических лиц теперь находятся под финансовыми ограничениями."Дополнительные списки в основном направлены на тех, кто причастен к так называемым "референдумам", организованным Россией в регионах Украины в конце сентября. Их активы в Швейцарии теперь должны быть заморожены и о них необходимо сообщить в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO)", - следует из заявления.Кроме того, санкции, которые уже применяются к территориям ЛНР и ДНР, теперь будут распространяться и на неподконтрольные украинскому правительству территории Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие изменения вступят в силу 12 октября в 19.00 мск.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221012/es-1823370963.html
https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html
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россия, швейцария, донецкая народная республика, евросоюз, санкции в отношении россии, ги пармелен, владимир путин
Россия, Швейцария, Донецкая Народная Республика, Евросоюз, Санкции в отношении России, Ги Пармелен, Владимир Путин
14:19 12.10.2022 (обновлено: 14:27 12.10.2022)
 
Швейцария ввела санкции против России

Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против России из-за присоединения новых регионов

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 12 окт - РИА Новости. Швейцария вслед за Европейским союзом вводит санкции против России в связи с присоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны.
"Федеральный советник Ги Пармелен, глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER), 12 октября одобрил включение в санкционный список Швейцарии около 30 физических и юридических лиц", - говорится заявлении.
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Подчеркивается, что санкционный список Швейцарии теперь идентичен такому же перечню ЕС.
По данным правительства, 30 физических лиц попали под финансовые санкции, им также запрещены поездки, 7 юридических лиц теперь находятся под финансовыми ограничениями.
"Дополнительные списки в основном направлены на тех, кто причастен к так называемым "референдумам", организованным Россией в регионах Украины в конце сентября. Их активы в Швейцарии теперь должны быть заморожены и о них необходимо сообщить в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO)", - следует из заявления.
Кроме того, санкции, которые уже применяются к территориям ЛНР и ДНР, теперь будут распространяться и на неподконтрольные украинскому правительству территории Запорожской и Херсонской областей. Соответствующие изменения вступят в силу 12 октября в 19.00 мск.
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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12:59
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РоссияШвейцарияДонецкая Народная РеспубликаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииГи ПармеленВладимир Путин
 
 
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