https://ria.ru/20221012/sanktsii-1823343679.html

Посол в Гааге заявил, что антироссийские санкции ударили по Нидерландам

Посол в Гааге заявил, что антироссийские санкции ударили по Нидерландам - РИА Новости, 12.10.2022

Посол в Гааге заявил, что антироссийские санкции ударили по Нидерландам

Антироссийские санкции бумерангом ударили по Нидерландам, в стране историческая инфляция, заявил посол РФ в стране Александр Шульгин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:59

2022-10-12T12:59

2022-10-12T13:33

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Антироссийские санкции бумерангом ударили по Нидерландам, в стране историческая инфляция, заявил посол РФ в стране Александр Шульгин."Бумерангом эти санкции, которые они ввели против России, прилетели сюда, в Голландию. Семнадцать процентов, по последним данным, инфляция, а такого здесь вообще никогда не было. Инфляции практически не было, были отрицательные ставки по депозитам в банках, сейчас это конечно очень остро воспринимается. Стоимость жизни дорожает. Люди очень озабочены" , - сказал он в ходе брифинга в пресс-центре медиагруппы МИА "Россия сегодня".После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221011/pereboi-1823218593.html

нидерланды

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нидерланды, цены на нефть, россия, экономика, гаага, владимир путин