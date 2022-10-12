https://ria.ru/20221012/ryazan-1823484038.html

Инвестпроекты на 70 миллиардов рублей реализуют в АПК Рязанской области

Инвестпроекты на 70 миллиардов рублей реализуют в АПК Рязанской области - РИА Новости, 12.10.2022

Инвестпроекты на 70 миллиардов рублей реализуют в АПК Рязанской области

Инвестиционные проекты на общую сумму около 70 миллиардов рублей реализуются в агропромышленном комплексе Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:59

2022-10-12T17:59

2022-10-12T17:59

рязанская область

экономика

рязанская область

павел малков

росагролизинг

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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Инвестиционные проекты на общую сумму около 70 миллиардов рублей реализуются в агропромышленном комплексе Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.Ряд будущих инвестпроектов, по его словам, обсудили на прошедшей недавно встрече с руководством Росагролизинга."Что касается развития агропромышленного комплекса - это один из наших ключевых приоритетов, закладываются серьезные меры поддержки, (отрасль - ред.) находится в сфере особого внимания. Уверен, что и дальше сфера будет развиваться очень динамично", - добавил губернатор.Он подчеркнул успехи аграриев региона, которые собрали в этом году рекордные 3 миллиона тонн зерновых.

https://ria.ru/20221007/proverki-1822369664.html

рязанская область

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Ольга Фомченкова

экономика, рязанская область, павел малков, росагролизинг