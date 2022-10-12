https://ria.ru/20221012/ryazan-1823484038.html
Инвестпроекты на 70 миллиардов рублей реализуют в АПК Рязанской области
Инвестпроекты на 70 миллиардов рублей реализуют в АПК Рязанской области - РИА Новости, 12.10.2022
Инвестпроекты на 70 миллиардов рублей реализуют в АПК Рязанской области
Инвестиционные проекты на общую сумму около 70 миллиардов рублей реализуются в агропромышленном комплексе Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:59
2022-10-12T17:59
2022-10-12T17:59
рязанская область
экономика
рязанская область
павел малков
росагролизинг
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РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Инвестиционные проекты на общую сумму около 70 миллиардов рублей реализуются в агропромышленном комплексе Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.Ряд будущих инвестпроектов, по его словам, обсудили на прошедшей недавно встрече с руководством Росагролизинга."Что касается развития агропромышленного комплекса - это один из наших ключевых приоритетов, закладываются серьезные меры поддержки, (отрасль - ред.) находится в сфере особого внимания. Уверен, что и дальше сфера будет развиваться очень динамично", - добавил губернатор.Он подчеркнул успехи аграриев региона, которые собрали в этом году рекордные 3 миллиона тонн зерновых.
https://ria.ru/20221007/proverki-1822369664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рязанская область, павел малков, росагролизинг
Рязанская область, Экономика, Рязанская область, Павел Малков, Росагролизинг
Инвестпроекты на 70 миллиардов рублей реализуют в АПК Рязанской области
Рязанский губернатор Малков: в АПК области реализуются проекты на 70 миллиардов рублей
РЯЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Инвестиционные проекты на общую сумму около 70 миллиардов рублей реализуются в агропромышленном комплексе Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.
"У нас сейчас около 70 миллиардов рублей... всего инвестпроектов в сфере АПК. По всем направлениям работа ведется активно. В частности, у нас большие проекты реализует садоводческий комплекс, птицеводство, мельница строится", - рассказал Малков на пресс-конференции.
Ряд будущих инвестпроектов, по его словам, обсудили на прошедшей недавно встрече с руководством Росагролизинга
.
"Что касается развития агропромышленного комплекса - это один из наших ключевых приоритетов, закладываются серьезные меры поддержки, (отрасль - ред.) находится в сфере особого внимания. Уверен, что и дальше сфера будет развиваться очень динамично", - добавил губернатор.
Он подчеркнул успехи аграриев региона, которые собрали в этом году рекордные 3 миллиона тонн зерновых.