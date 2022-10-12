https://ria.ru/20221012/rostekh-1823267684.html
В России создают новую крупнокалиберную снайперскую винтовку
В России создают новую крупнокалиберную снайперскую винтовку - РИА Новости, 12.10.2022
В России создают новую крупнокалиберную снайперскую винтовку
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") ведет работы над новой крупнокалиберной снайперской винтовкой, сообщил РИА Новости индустриальный директор... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T03:37
2022-10-12T03:37
2022-10-12T05:37
новое оружие россии
безопасность
технологии
бекхан оздоев
россия
высокоточные комплексы
ростех
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") ведет работы над новой крупнокалиберной снайперской винтовкой, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.Повышение дальности эффективной стрельбы снайперского оружия он назвал актуальной задачей - это позволяет получить огневое превосходство в ходе боевых действий, в том числе при противодействии снайперам противника.Он добавил, что новая крупнокалиберная винтовка будет выполнена под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов – 12,7 на 108 миллиметров.
https://ria.ru/20220818/kompleks-1810395701.html
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безопасность, технологии, бекхан оздоев, россия, высокоточные комплексы, ростех
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Бекхан Оздоев, Россия, Высокоточные комплексы, Ростех
03:37 12.10.2022 (обновлено: 05:37 12.10.2022)
В России создают новую крупнокалиберную снайперскую винтовку
"Ростех": в России разрабатывается новая снайперская винтовка крупного калибра