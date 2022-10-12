https://ria.ru/20221012/rosstat-1823519819.html

Росстат обновил данные по ценам на продукты питания

Росстат обновил данные по ценам на продукты питания - РИА Новости, 12.10.2022

Росстат обновил данные по ценам на продукты питания

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ на неделе с 4 по 10 октября замедлился, темпы подорожания яиц продолжают расти, подсолнечное масло снова подешевело,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:14

2022-10-12T20:14

2022-10-12T20:14

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ на неделе с 4 по 10 октября замедлился, темпы подорожания яиц продолжают расти, подсолнечное масло снова подешевело, следует из данных Росстата.Неделей ранее, с 27 сентября по 3 октября, цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,5%: в частности, заметнее всего тогда подорожали огурцы и помидоры - на 3,88% и на 5,65%. Дорожать плодоовощная продукция в РФ начала на неделе с 20 по 26 сентября, прибавив тогда 0,5%.Яйца дорожают девятую неделю, ускоряя темп: за отчетный период цена на них выросла на 2,14%, на предыдущей - на 1,53%, но с начала года снизилась на 14,1%. В свою очередь подсолнечное масло стало дешеветь - на 0,43% за период с 4 по 10 октября, тогда как на прошлой неделе прибавило в цене 0,03%, а с начала года - 9,61%.Цена на сахар на отчетной неделе потеряла 0,91%, на прошлой - 1,42%, при этом с начала года сахар подорожал на 26,62%. Гречка за период с 4 по 10 октября подешевела на 2,33%, рис - на 0,41%. До этого, с 26 сентября по 3 октября, цены на эти крупы также снизились - на 2,15% и на 0,09% соответственно. С начала года гречка в России подорожала на 3,97%, а рис - на 28,17%.Мясо кур на отчетной неделе подорожало на 0,07%, на прошлой - подешевело на 0,08%. Цены на свинину снизились на 0,1% (до этого - выросли на 0,26%), говядина подешевела на 0,03% (неделей ранее - подорожала на 0,33%). С начала года говядина подорожала на 14,46%, а свинина и мясо кур - подешевели на 0,2% и на 0,94% соответственно.

https://rsport.ria.ru/20221010/terekedzhi-1822888651.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)