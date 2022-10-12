23:24 12.10.2022 (обновлено: 01:06 13.10.2022)
Небензя назвал резолюцию в ГА ООН против референдумов провокационной
Постпред России Небензя назвал проект резолюции ГА ООН против референдумов провокационным
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 12 окт — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал провокационным проект резолюции Генеральной ассамблеи, не признающий референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Сегодня представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором не только игнорируются все эти факты (о явке, проценте голосов и признании референдумов иностранными наблюдателями. — Прим. ред.), но и содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса на Украине", — сказал он.
По словам дипломата, резолюция не имеет никакого отношения к защите международного прав и Устава ООН. Таким образом западные страны решают собственные геополитические задачи, вновь пытаясь использовать членов ГА "как массовку", добавил Небензя.
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В конце сентября США и Албания вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции, авторы которого призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", а также их присоединение к России.
Кроме того, от Москвы потребовали немедленно вывести войска с Украины, а также осудили ее за "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Россия наложила вето на проект резолюции. Поддержали документ десять стран, четыре воздержались, в том числе Китай и Индия.
В понедельник Россия попросила провести тайное голосование по резолюции. Как пояснил Небензя, это снизило бы число государства, поддерживающих проект, поскольку не отражало бы, какая страна проголосовала за какое решение. Тем не менее Генассамблея не поддержала этого предложения.
В последствии, сегодня ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы на освобожденных территориях. Документ поддержали 143 страны, против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа. Воздержались 35 стран, а десять, включая Иран и Азербайджан, — отказались голосовать.
Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
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