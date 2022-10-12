https://ria.ru/20221012/rezolyutsiya-1823547673.html

Небензя назвал резолюцию в ГА ООН против референдумов провокационной

Небензя назвал резолюцию в ГА ООН против референдумов провокационной - РИА Новости, 13.10.2022

Небензя назвал резолюцию в ГА ООН против референдумов провокационной

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал провокационным проект резолюции Генеральной ассамблеи, не признающий референдумы в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-12T23:24

2022-10-12T23:24

2022-10-13T01:06

специальная военная операция на украине

в мире

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ООН, 12 окт — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал провокационным проект резолюции Генеральной ассамблеи, не признающий референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.По словам дипломата, резолюция не имеет никакого отношения к защите международного прав и Устава ООН. Таким образом западные страны решают собственные геополитические задачи, вновь пытаясь использовать членов ГА "как массовку", добавил Небензя.В конце сентября США и Албания вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции, авторы которого призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", а также их присоединение к России. Кроме того, от Москвы потребовали немедленно вывести войска с Украины, а также осудили ее за "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Россия наложила вето на проект резолюции. Поддержали документ десять стран, четыре воздержались, в том числе Китай и Индия.В понедельник Россия попросила провести тайное голосование по резолюции. Как пояснил Небензя, это снизило бы число государства, поддерживающих проект, поскольку не отражало бы, какая страна проголосовала за какое решение. Тем не менее Генассамблея не поддержала этого предложения.В последствии, сегодня ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы на освобожденных территориях. Документ поддержали 143 страны, против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа. Воздержались 35 стран, а десять, включая Иран и Азербайджан, — отказались голосовать.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20221011/referendum-1823025391.html

https://ria.ru/20221007/opros-1822375614.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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