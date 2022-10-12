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Небензя назвал резолюцию в ГА ООН против референдумов провокационной - РИА Новости, 13.10.2022
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https://ria.ru/20221012/rezolyutsiya-1823547673.html
Небензя назвал резолюцию в ГА ООН против референдумов провокационной
Небензя назвал резолюцию в ГА ООН против референдумов провокационной - РИА Новости, 13.10.2022
Небензя назвал резолюцию в ГА ООН против референдумов провокационной
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал провокационным проект резолюции Генеральной ассамблеи, не признающий референдумы в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-12T23:24
2022-10-13T01:06
специальная военная операция на украине
в мире
василий небензя
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 12 окт — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал провокационным проект резолюции Генеральной ассамблеи, не признающий референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.По словам дипломата, резолюция не имеет никакого отношения к защите международного прав и Устава ООН. Таким образом западные страны решают собственные геополитические задачи, вновь пытаясь использовать членов ГА "как массовку", добавил Небензя.В конце сентября США и Албания вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции, авторы которого призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", а также их присоединение к России. Кроме того, от Москвы потребовали немедленно вывести войска с Украины, а также осудили ее за "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Россия наложила вето на проект резолюции. Поддержали документ десять стран, четыре воздержались, в том числе Китай и Индия.В понедельник Россия попросила провести тайное голосование по резолюции. Как пояснил Небензя, это снизило бы число государства, поддерживающих проект, поскольку не отражало бы, какая страна проголосовала за какое решение. Тем не менее Генассамблея не поддержала этого предложения.В последствии, сегодня ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы на освобожденных территориях. Документ поддержали 143 страны, против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа. Воздержались 35 стран, а десять, включая Иран и Азербайджан, — отказались голосовать.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
https://ria.ru/20221011/referendum-1823025391.html
https://ria.ru/20221007/opros-1822375614.html
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донецкая народная республика
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в мире, василий небензя, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, генеральная ассамблея оон, референдумы на освобожденных территориях, денис пушилин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Василий Небензя, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Референдумы на освобожденных территориях, Денис Пушилин, Владимир Путин
23:24 12.10.2022 (обновлено: 01:06 13.10.2022)
 
Небензя назвал резолюцию в ГА ООН против референдумов провокационной

Постпред России Небензя назвал проект резолюции ГА ООН против референдумов провокационным

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 12 окт — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал провокационным проект резолюции Генеральной ассамблеи, не признающий референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Сегодня представлен политизированный и откровенно провокационный документ, в котором не только игнорируются все эти факты (о явке, проценте голосов и признании референдумов иностранными наблюдателями. — Прим. ред.), но и содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса на Украине", — сказал он.
По словам дипломата, резолюция не имеет никакого отношения к защите международного прав и Устава ООН. Таким образом западные страны решают собственные геополитические задачи, вновь пытаясь использовать членов ГА "как массовку", добавил Небензя.
Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе во время подсчета голосов по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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В конце сентября США и Албания вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции, авторы которого призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", а также их присоединение к России.
Кроме того, от Москвы потребовали немедленно вывести войска с Украины, а также осудили ее за "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Россия наложила вето на проект резолюции. Поддержали документ десять стран, четыре воздержались, в том числе Китай и Индия.
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В понедельник Россия попросила провести тайное голосование по резолюции. Как пояснил Небензя, это снизило бы число государства, поддерживающих проект, поскольку не отражало бы, какая страна проголосовала за какое решение. Тем не менее Генассамблея не поддержала этого предложения.
В последствии, сегодня ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы на освобожденных территориях. Документ поддержали 143 страны, против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа. Воздержались 35 стран, а десять, включая Иран и Азербайджан, — отказались голосовать.
Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВасилий НебензяРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаООНГенеральная Ассамблея ООНРеферендумы на освобожденных территорияхДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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