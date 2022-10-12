https://ria.ru/20221012/rezident-1823245906.html

Резидент ОЭЗ Москвы создал 300 видов источников вторичного электропитания

Резидент ОЭЗ Москвы создал 300 видов источников вторичного электропитания - РИА Новости, 12.10.2022

Резидент ОЭЗ Москвы создал 300 видов источников вторичного электропитания

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - компания "Электронинвест" за 30 лет работы разработала и запустила в производство почти 300 источников вторичного... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T07:18

2022-10-12T07:18

2022-10-12T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - компания "Электронинвест" за 30 лет работы разработала и запустила в производство почти 300 источников вторичного электропитания, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что выпускаемые компанией высокотехнологичные модули питания создаются исключительно из российских компонентов и могут заменить иностранные модули. Они применяются в вычислительной технике, бортовой аппаратуре, в ракетоносителях нового поколения, обеспечивают необходимое напряжение для стабильной работы электроники в космосе."Резидент столичной ОЭЗ предприятие "Электронинвест" на протяжении 30 лет специализируется на разработке и серийном производстве устройств для систем питания специального назначения. За это время инженеры предприятия изобрели и наладили серийное производство почти 300 видов источников вторичного электропитания. Всего компания изготовила и отгрузила более 500 тысяч единиц готовой продукции", – сказал глава департамента Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.В 2017 году "Электронинвест" стал одним из первых резидентов на территории "Алабушево" столичной ОЭЗ. За время работы в ОЭЗ инвестиции компании превысили 400 миллионов рублей, а выручка от продаж составила почти 1,8 миллиарда рублей. На предприятии было создано более 200 рабочих мест.

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экономика, технологии, владислав овчинский