РЭЦ надеется, что выделенных средств на логистику хватит экспортерам
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ) рассчитывает, что выделенных правительством России средств на компенсацию транспортировки промпродукции на экспорт, которая в этом году выдается в упрощенном режиме, хватит подавляющему большинству компаний, заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в своем выступлении на Межрегиональном экспортном форуме-2022 в Перми.
"В этом году мы столкнулись с необходимостью очень оперативного переформатирования мер поддержки. И одна из самых востребованных у производителей, компенсация за транспортировку продукции, стала проще: по новому постановлению №1347 эту компенсацию выдают без конкурса, в заявительном порядке. Сейчас мы видим, что средств, выделенных правительством на эту меру поддержки, скорее всего, хватит на всех", – отметил Солодов.
"Минпромторг совместно с РЭЦ ведет активный диалог с регионами и бизнесом, и это очень важно, поскольку промышленные предприятия и торговые организации лучше знают, какие меры поддержки наиболее востребованы. В текущих условиях не просто важно оперативно донастраивать существующие меры поддержки экспортно ориентированных компаний, но и осуществить максимально эффективную синергию между региональными и федеральными мерами", – рассказал в свою очередь директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.
Напомним, 1 августа 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции для российских экспортеров выделено 8 миллиардов рублей.