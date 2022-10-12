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РЭЦ надеется, что выделенных средств на логистику хватит экспортерам - РИА Новости, 12.10.2022
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РЭЦ надеется, что выделенных средств на логистику хватит экспортерам
РЭЦ надеется, что выделенных средств на логистику хватит экспортерам - РИА Новости, 12.10.2022
РЭЦ надеется, что выделенных средств на логистику хватит экспортерам
Российский экспортный центр (группа ВЭБ) рассчитывает, что выделенных правительством России средств на компенсацию транспортировки промпродукции на экспорт,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:49
2022-10-12T15:49
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ) рассчитывает, что выделенных правительством России средств на компенсацию транспортировки промпродукции на экспорт, которая в этом году выдается в упрощенном режиме, хватит подавляющему большинству компаний, заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в своем выступлении на Межрегиональном экспортном форуме-2022 в Перми."В этом году мы столкнулись с необходимостью очень оперативного переформатирования мер поддержки. И одна из самых востребованных у производителей, компенсация за транспортировку продукции, стала проще: по новому постановлению №1347 эту компенсацию выдают без конкурса, в заявительном порядке. Сейчас мы видим, что средств, выделенных правительством на эту меру поддержки, скорее всего, хватит на всех", – отметил Солодов."Минпромторг совместно с РЭЦ ведет активный диалог с регионами и бизнесом, и это очень важно, поскольку промышленные предприятия и торговые организации лучше знают, какие меры поддержки наиболее востребованы. В текущих условиях не просто важно оперативно донастраивать существующие меры поддержки экспортно ориентированных компаний, но и осуществить максимально эффективную синергию между региональными и федеральными мерами", – рассказал в свою очередь директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.Напомним, 1 августа 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции для российских экспортеров выделено 8 миллиардов рублей.
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российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
15:49 12.10.2022
 

РЭЦ надеется, что выделенных средств на логистику хватит экспортерам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (группа ВЭБ) рассчитывает, что выделенных правительством России средств на компенсацию транспортировки промпродукции на экспорт, которая в этом году выдается в упрощенном режиме, хватит подавляющему большинству компаний, заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в своем выступлении на Межрегиональном экспортном форуме-2022 в Перми.
"В этом году мы столкнулись с необходимостью очень оперативного переформатирования мер поддержки. И одна из самых востребованных у производителей, компенсация за транспортировку продукции, стала проще: по новому постановлению №1347 эту компенсацию выдают без конкурса, в заявительном порядке. Сейчас мы видим, что средств, выделенных правительством на эту меру поддержки, скорее всего, хватит на всех", – отметил Солодов.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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"Минпромторг совместно с РЭЦ ведет активный диалог с регионами и бизнесом, и это очень важно, поскольку промышленные предприятия и торговые организации лучше знают, какие меры поддержки наиболее востребованы. В текущих условиях не просто важно оперативно донастраивать существующие меры поддержки экспортно ориентированных компаний, но и осуществить максимально эффективную синергию между региональными и федеральными мерами", – рассказал в свою очередь директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.
Напомним, 1 августа 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции для российских экспортеров выделено 8 миллиардов рублей.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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