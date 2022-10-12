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ФОМ: 37 процентов россиян отметили своевременность референдумов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022
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ФОМ: 37 процентов россиян отметили своевременность референдумов в ДНР и ЛНР
ФОМ: 37 процентов россиян отметили своевременность референдумов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022
ФОМ: 37 процентов россиян отметили своевременность референдумов в ДНР и ЛНР
Референдумы по вхождению территорий ЛНР и ДНР в состав РФ были проведены своевременно, считают 37% опрошенных россиян, такого же мнения придерживаются 42%... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:43
2022-10-12T18:01
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
фонд "общественное мнение"
фомнибус
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Референдумы по вхождению территорий ЛНР и ДНР в состав РФ были проведены своевременно, считают 37% опрошенных россиян, такого же мнения придерживаются 42% россиян относительно референдумов по Херсонской и Запорожской областям, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".По поводу проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках 37% россиян согласны с тем, что референдумы были проведены своевременно, 44% считают, что референдумы нужно было провести раньше, 2% высказали мнение, что голосование нужно было провести позже, 6% сообщили, что проводить референдумы вообще не следовало, 11% затруднились с ответом.О своевременности проведения референдумов по присоединению Запорожской и Херсонской областей к РФ сообщили 42% россиян, 31% считает, что их нужно было провести раньше, 4% - позже, 7% - ответили, что референдумы вообще не следовало проводить, 16% - затруднились с ответом.Больше половины респондентов считают, что результаты референдумов отражают мнение большинства жителей ЛНР (78%), ДНР (78%), Херсонской (69%), Запорожской областей (68%). Результаты референдумов не отражают мнения большинства жителей ЛНР и ДНР, считают по 7% опрошенных. По Херсонской и Запорожской областям этот показатель составил по 8%. Остальные затруднились с ответом.Большинство россиян (78%) сообщили, что они за вхождение всех этих территорий в состав России, 3% - за вхождение только некоторых из этих территорий, 7% - против вхождения в состав России указанных территорий, 13% - затруднились с ответом.Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус проводился с 30 сентября по 2 октября 2022 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20221011/referendum-1823025391.html
https://ria.ru/20221005/politika-1821490130.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, фонд "общественное мнение", фомнибус, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Референдумы на освобожденных территориях
16:43 12.10.2022 (обновлено: 18:01 12.10.2022)
 
ФОМ: 37 процентов россиян отметили своевременность референдумов в ДНР и ЛНР

ФОМ: 78% граждан поддерживают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Референдумы по вхождению территорий ЛНР и ДНР в состав РФ были проведены своевременно, считают 37% опрошенных россиян, такого же мнения придерживаются 42% россиян относительно референдумов по Херсонской и Запорожской областям, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
По поводу проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках 37% россиян согласны с тем, что референдумы были проведены своевременно, 44% считают, что референдумы нужно было провести раньше, 2% высказали мнение, что голосование нужно было провести позже, 6% сообщили, что проводить референдумы вообще не следовало, 11% затруднились с ответом.
Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе во время подсчета голосов по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:17
В Сирии назвали референдумы в ЛНР и ДНР свидетельством успеха России
О своевременности проведения референдумов по присоединению Запорожской и Херсонской областей к РФ сообщили 42% россиян, 31% считает, что их нужно было провести раньше, 4% - позже, 7% - ответили, что референдумы вообще не следовало проводить, 16% - затруднились с ответом.
Больше половины респондентов считают, что результаты референдумов отражают мнение большинства жителей ЛНР (78%), ДНР (78%), Херсонской (69%), Запорожской областей (68%). Результаты референдумов не отражают мнения большинства жителей ЛНР и ДНР, считают по 7% опрошенных. По Херсонской и Запорожской областям этот показатель составил по 8%. Остальные затруднились с ответом.
Большинство россиян (78%) сообщили, что они за вхождение всех этих территорий в состав России, 3% - за вхождение только некоторых из этих территорий, 7% - против вхождения в состав России указанных территорий, 13% - затруднились с ответом.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус проводился с 30 сентября по 2 октября 2022 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Голосование на референдуме о вхождении новых территорий в состав России на избирательном участке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 08:00
Двойные стандарты. Что заставит Запад признать референдумы в Донбассе
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФонд "Общественное мнение"ФОМнибусРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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