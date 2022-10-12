https://ria.ru/20221012/refrendumy-1823437334.html

ФОМ: 37 процентов россиян отметили своевременность референдумов в ДНР и ЛНР

ФОМ: 37 процентов россиян отметили своевременность референдумов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022

ФОМ: 37 процентов россиян отметили своевременность референдумов в ДНР и ЛНР

Референдумы по вхождению территорий ЛНР и ДНР в состав РФ были проведены своевременно, считают 37% опрошенных россиян, такого же мнения придерживаются 42%... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:43

2022-10-12T16:43

2022-10-12T18:01

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

фонд "общественное мнение"

фомнибус

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Референдумы по вхождению территорий ЛНР и ДНР в состав РФ были проведены своевременно, считают 37% опрошенных россиян, такого же мнения придерживаются 42% россиян относительно референдумов по Херсонской и Запорожской областям, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".По поводу проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках 37% россиян согласны с тем, что референдумы были проведены своевременно, 44% считают, что референдумы нужно было провести раньше, 2% высказали мнение, что голосование нужно было провести позже, 6% сообщили, что проводить референдумы вообще не следовало, 11% затруднились с ответом.О своевременности проведения референдумов по присоединению Запорожской и Херсонской областей к РФ сообщили 42% россиян, 31% считает, что их нужно было провести раньше, 4% - позже, 7% - ответили, что референдумы вообще не следовало проводить, 16% - затруднились с ответом.Больше половины респондентов считают, что результаты референдумов отражают мнение большинства жителей ЛНР (78%), ДНР (78%), Херсонской (69%), Запорожской областей (68%). Результаты референдумов не отражают мнения большинства жителей ЛНР и ДНР, считают по 7% опрошенных. По Херсонской и Запорожской областям этот показатель составил по 8%. Остальные затруднились с ответом.Большинство россиян (78%) сообщили, что они за вхождение всех этих территорий в состав России, 3% - за вхождение только некоторых из этих территорий, 7% - против вхождения в состав России указанных территорий, 13% - затруднились с ответом.Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус проводился с 30 сентября по 2 октября 2022 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221011/referendum-1823025391.html

https://ria.ru/20221005/politika-1821490130.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, фонд "общественное мнение", фомнибус, референдумы на освобожденных территориях