16:43 12.10.2022 (обновлено: 18:01 12.10.2022)
ФОМ: 37 процентов россиян отметили своевременность референдумов в ДНР и ЛНР
ФОМ: 78% граждан поддерживают вхождение ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав России
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Референдумы по вхождению территорий ЛНР и ДНР в состав РФ были проведены своевременно, считают 37% опрошенных россиян, такого же мнения придерживаются 42% россиян относительно референдумов по Херсонской и Запорожской областям, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
По поводу проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках 37% россиян согласны с тем, что референдумы были проведены своевременно, 44% считают, что референдумы нужно было провести раньше, 2% высказали мнение, что голосование нужно было провести позже, 6% сообщили, что проводить референдумы вообще не следовало, 11% затруднились с ответом.
О своевременности проведения референдумов по присоединению Запорожской и Херсонской областей к РФ сообщили 42% россиян, 31% считает, что их нужно было провести раньше, 4% - позже, 7% - ответили, что референдумы вообще не следовало проводить, 16% - затруднились с ответом.
Больше половины респондентов считают, что результаты референдумов отражают мнение большинства жителей ЛНР (78%), ДНР (78%), Херсонской (69%), Запорожской областей (68%). Результаты референдумов не отражают мнения большинства жителей ЛНР и ДНР, считают по 7% опрошенных. По Херсонской и Запорожской областям этот показатель составил по 8%. Остальные затруднились с ответом.
Большинство россиян (78%) сообщили, что они за вхождение всех этих территорий в состав России, 3% - за вхождение только некоторых из этих территорий, 7% - против вхождения в состав России указанных территорий, 13% - затруднились с ответом.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус проводился с 30 сентября по 2 октября 2022 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.