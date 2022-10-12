https://ria.ru/20221012/razgovor-1823325062.html

Разговор Путина и Илона Маска был полтора года назад, заявили в Кремле

Разговор Путина и Илона Маска был полтора года назад, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.10.2022

Разговор Путина и Илона Маска был полтора года назад, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о разговоре американского предпринимателя Илона Маска с президентом РФ Владимиром Путиным... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:56

2022-10-12T11:56

2022-10-12T12:18

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о разговоре американского предпринимателя Илона Маска с президентом РФ Владимиром Путиным перед обнародованием своего плана урегулирования по Украине и заявил, что их разговор состоялся полтора года назад.Ранее Маск опроверг информацию о том, что он обсуждал с президентом Путиным урегулирование ситуации на Украине."Нет, это неправда", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, был ли у Маска разговор с главой РФ перед публикацией бизнесменом его плана урегулирования на Украине."Я лишь могу вам подтвердить, что, действительно, где-то года полтора тому назад у них был телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.Издание Vice ранее сообщило, что Маск якобы недавно провел разговор с Путиным. Издание ссылается на американского политолога Яна Бреммера, который, в свою очередь, процитировал свой разговор с самим бизнесменом. По словам Бреммера, Маск сказал ему, что Путин "готов к переговорам", но только в том случае, если Крым останется российским, Украина будет иметь нейтральный статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html

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Екатерина Зайцева

в мире, илон маск, владимир путин, дмитрий песков, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика