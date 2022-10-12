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Четверо работников ExxonMobil во Франции будут возвращены к работе - РИА Новости, 12.10.2022
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Четверо работников ExxonMobil во Франции будут возвращены к работе
Четверо работников ExxonMobil во Франции будут возвращены к работе - РИА Новости, 12.10.2022
Четверо работников ExxonMobil во Франции будут возвращены к работе
Четверо работников на объекте энергетической компании Esso-ExxonMobil во Франции будут возвращены к работе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:46
2022-10-12T22:46
в мире
элизабет борн
франция
exxon mobil
нормандия
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Четверо работников на объекте энергетической компании Esso-ExxonMobil во Франции будут возвращены к работе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление министерства энергетического перехода страны.Как отмечает телеканал, двое сотрудников будут возвращены к работе на вечер среды, и двое - на четверг в связи с постоянной нехваткой топлива из-за социальных движений."Постановление префектуры было подписано префектом региона Нормандия (и - ред.) направлено директору объекта ExxonMobil в Пор-Жероме, который их уведомил", - цитирует телеканал заявление министерства.Ранее в среду власти Франции начали процедуру разблокирования нефтехранилища на нефтеперерабатывающем заводе Пор-Жером-Граваншон, принадлежащем компании Esso-ExxonMobil, на котором продолжаются забастовки.Накануне премьер-министр Франции Элизабет Борн пригрозила, что правительство вмешается в ситуацию на НПЗ, если профсоюзы не придут к соглашению с руководством компании в ближайшее время.С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.Позже к социальному движению присоединились сотрудники двух НПЗ Esso-ExxonMobil. Таким образом, практически все нефтеперерабатывающие мощности страны оказались блокированы, что привело к дефициту топлива на каждой третьей заправке в стране.
https://ria.ru/20221012/totalenergies-1823497532.html
https://ria.ru/20221011/zabastovki-1823172211.html
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в мире, элизабет борн, франция, exxon mobil, нормандия
В мире, Элизабет Борн, Франция, Exxon Mobil, Нормандия
22:46 12.10.2022
 
Четверо работников ExxonMobil во Франции будут возвращены к работе

Минэнергетики Франции: четверо работников на объекте ExxonMobil будут возвращены к работе

© AP Photo / Michel EulerЛюди в масках переходят ​мост Пон-Нёф в Париже, Франция
Люди в масках переходят ​мост Пон-Нёф в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Michel Euler
Люди в масках переходят ​мост Пон-Нёф в Париже, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Четверо работников на объекте энергетической компании Esso-ExxonMobil во Франции будут возвращены к работе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление министерства энергетического перехода страны.
Как отмечает телеканал, двое сотрудников будут возвращены к работе на вечер среды, и двое - на четверг в связи с постоянной нехваткой топлива из-за социальных движений.
Демонстрация в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
18:37
Профсоюзы во Франции призвали рабочих TotalEnergies продолжать забастовку
"Постановление префектуры было подписано префектом региона Нормандия (и - ред.) направлено директору объекта ExxonMobil в Пор-Жероме, который их уведомил", - цитирует телеканал заявление министерства.
Ранее в среду власти Франции начали процедуру разблокирования нефтехранилища на нефтеперерабатывающем заводе Пор-Жером-Граваншон, принадлежащем компании Esso-ExxonMobil, на котором продолжаются забастовки.
Накануне премьер-министр Франции Элизабет Борн пригрозила, что правительство вмешается в ситуацию на НПЗ, если профсоюзы не придут к соглашению с руководством компании в ближайшее время.
С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.
Позже к социальному движению присоединились сотрудники двух НПЗ Esso-ExxonMobil. Таким образом, практически все нефтеперерабатывающие мощности страны оказались блокированы, что привело к дефициту топлива на каждой третьей заправке в стране.
Элизабет Борн - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 17:09
Премьер Франции распорядилась прекратить забастовку на НПЗ Esso-Exxonmobil
 
В миреЭлизабет БорнФранцияExxon MobilНормандия
 
 
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