https://ria.ru/20221012/rabota-1823543945.html

Четверо работников ExxonMobil во Франции будут возвращены к работе

Четверо работников ExxonMobil во Франции будут возвращены к работе - РИА Новости, 12.10.2022

Четверо работников ExxonMobil во Франции будут возвращены к работе

Четверо работников на объекте энергетической компании Esso-ExxonMobil во Франции будут возвращены к работе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T22:46

2022-10-12T22:46

2022-10-12T22:46

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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Четверо работников на объекте энергетической компании Esso-ExxonMobil во Франции будут возвращены к работе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление министерства энергетического перехода страны.Как отмечает телеканал, двое сотрудников будут возвращены к работе на вечер среды, и двое - на четверг в связи с постоянной нехваткой топлива из-за социальных движений."Постановление префектуры было подписано префектом региона Нормандия (и - ред.) направлено директору объекта ExxonMobil в Пор-Жероме, который их уведомил", - цитирует телеканал заявление министерства.Ранее в среду власти Франции начали процедуру разблокирования нефтехранилища на нефтеперерабатывающем заводе Пор-Жером-Граваншон, принадлежащем компании Esso-ExxonMobil, на котором продолжаются забастовки.Накануне премьер-министр Франции Элизабет Борн пригрозила, что правительство вмешается в ситуацию на НПЗ, если профсоюзы не придут к соглашению с руководством компании в ближайшее время.С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.Позже к социальному движению присоединились сотрудники двух НПЗ Esso-ExxonMobil. Таким образом, практически все нефтеперерабатывающие мощности страны оказались блокированы, что привело к дефициту топлива на каждой третьей заправке в стране.

https://ria.ru/20221012/totalenergies-1823497532.html

https://ria.ru/20221011/zabastovki-1823172211.html

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в мире, элизабет борн, франция, exxon mobil, нормандия