https://ria.ru/20221012/pvo-1823524548.html

Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон

Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон - РИА Новости, 12.10.2022

Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон

Украина нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:39

2022-10-12T20:39

2022-10-12T20:39

специальная военная операция на украине

в мире

ллойд остин

украина

брюссель

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Украина нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Остин выразил благодарность "многим нашим союзникам и партнерам, которые подключились к обеспечению потребностей Украины в самозащите, часто используя для этого собственные арсеналы или закупки у своей промышленности".В Брюсселе шеф Пентагона провел очередное совещание доноров военной помощи Украине. Во встрече, по его словам, приняли участие представители примерно полусотни стран.

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823404300.html

украина

брюссель

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ллойд остин, украина, брюссель, министерство обороны сша