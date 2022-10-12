https://ria.ru/20221012/pvo-1823524548.html
Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон
Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон - РИА Новости, 12.10.2022
Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон
Украина нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:39
2022-10-12T20:39
2022-10-12T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
украина
брюссель
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Украина нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Остин выразил благодарность "многим нашим союзникам и партнерам, которые подключились к обеспечению потребностей Украины в самозащите, часто используя для этого собственные арсеналы или закупки у своей промышленности".В Брюсселе шеф Пентагона провел очередное совещание доноров военной помощи Украине. Во встрече, по его словам, приняли участие представители примерно полусотни стран.
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823404300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ллойд остин, украина, брюссель, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, Украина, Брюссель, Министерство обороны США
Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон
Шеф Пентагона Остин: Украина нуждается в системах ПВО, артиллерии и ракетных системах