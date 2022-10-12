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Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/pvo-1823524548.html
Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон
Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон - РИА Новости, 12.10.2022
Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон
Украина нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:39
2022-10-12T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
украина
брюссель
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Украина нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.Остин выразил благодарность "многим нашим союзникам и партнерам, которые подключились к обеспечению потребностей Украины в самозащите, часто используя для этого собственные арсеналы или закупки у своей промышленности".В Брюсселе шеф Пентагона провел очередное совещание доноров военной помощи Украине. Во встрече, по его словам, приняли участие представители примерно полусотни стран.
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823404300.html
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в мире, ллойд остин, украина, брюссель, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, Украина, Брюссель, Министерство обороны США
20:39 12.10.2022
 
Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон

Шеф Пентагона Остин: Украина нуждается в системах ПВО, артиллерии и ракетных системах

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Украина нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Мы знаем, что Украина все еще нуждается в дополнительных средствах дальнего огневого поражения, системах ПВО и артиллерии наряду с другими возможностями", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Остин выразил благодарность "многим нашим союзникам и партнерам, которые подключились к обеспечению потребностей Украины в самозащите, часто используя для этого собственные арсеналы или закупки у своей промышленности".
В Брюсселе шеф Пентагона провел очередное совещание доноров военной помощи Украине. Во встрече, по его словам, приняли участие представители примерно полусотни стран.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 15:30Специальная военная операция на Украине
Пентагон пообещал продолжать помогать Украине оружием
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛлойд ОстинУкраинаБрюссельМинистерство обороны США
 
 
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