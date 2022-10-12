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Российский офицер рассказал о работе ПВО в Запорожской области - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/pvo-1823295510.html
Российский офицер рассказал о работе ПВО в Запорожской области
Российский офицер рассказал о работе ПВО в Запорожской области - РИА Новости, 12.10.2022
Российский офицер рассказал о работе ПВО в Запорожской области
Силы противовоздушной обороны России ежедневно работают по целям противника в небе над Запорожской областью. Украинские боевики регулярно пытаются применять... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:19
2022-10-12T10:19
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт – РИА Новости. Силы противовоздушной обороны России ежедневно работают по целям противника в небе над Запорожской областью. Украинские боевики регулярно пытаются применять беспилотники и увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов населенных пунктов, рассказал РИА Новости офицер ПВО Южного военного округа."Противник регулярно применяет дроны, также участились артиллерийские обстрелы. Возможно, противник знает, что средства ПВО готовы открыть огонь на поражение до входа в наше воздушное пространство, поэтому экономит свои средства и не заходит", - сказал военный.По словам офицера, противник неоднократно пытался силами армейской авиации пробить оборону."Пытались использовать Ми-24. Системы ПВО приведены в боевую готовность и не допускают проникновения воздушных средств противника в зону ответственности запорожского направления", - отметил он."Укомплектованы мы на 100%, техника у нас полностью исправна и готова к боевому применению. По личному составу в связи с мобилизацией проблем нет никаких", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220628/minoborony-1798619436.html
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безопасность, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия
10:19 12.10.2022
 
Российский офицер рассказал о работе ПВО в Запорожской области

Офицер ЮВО: силы ПВО приведены в боевую готовность и готовы открыть огонь на поражение

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Читать ria.ru в
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт – РИА Новости. Силы противовоздушной обороны России ежедневно работают по целям противника в небе над Запорожской областью. Украинские боевики регулярно пытаются применять беспилотники и увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов населенных пунктов, рассказал РИА Новости офицер ПВО Южного военного округа.
"Противник регулярно применяет дроны, также участились артиллерийские обстрелы. Возможно, противник знает, что средства ПВО готовы открыть огонь на поражение до входа в наше воздушное пространство, поэтому экономит свои средства и не заходит", - сказал военный.
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По словам офицера, противник неоднократно пытался силами армейской авиации пробить оборону.
"Пытались использовать Ми-24. Системы ПВО приведены в боевую готовность и не допускают проникновения воздушных средств противника в зону ответственности запорожского направления", - отметил он.
"Укомплектованы мы на 100%, техника у нас полностью исправна и готова к боевому применению. По личному составу в связи с мобилизацией проблем нет никаких", - отметил собеседник агентства.
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