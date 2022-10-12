https://ria.ru/20221012/pvo-1823284520.html

Немецкая система ПВО IRIS-T уже находится на Украине, заявил Резников

Немецкая система ПВО IRIS-T уже находится на Украине, заявил Резников - РИА Новости, 12.10.2022

Немецкая система ПВО IRIS-T уже находится на Украине, заявил Резников

Киев уже получил немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T, заявил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:19

2022-10-12T09:19

2022-10-12T09:54

в мире

украина

германия

нато

алексей резников

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Киев уже получил немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T, заявил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников."IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе NASAMS из США <…> И нам нужно больше", — написал он.По словам Резникова, это положило начало "новой эре противовоздушной обороны" на Украине.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил получение IRIS-T и добавил, что ожидается поставка американских ЗРК NASAMS.О том, что Германия отправила на Украину первый из четырех обещанных комплексов IRIS-T SLM, стало известно накануне. Первоначально поставка планировалась на ноябрь, но ее ускорили после того, как российская армия нанесла массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, а Зеленский обратился к лидерам стран G7 с просьбой помочь Киеву системами ПВО.По мнению председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, передача киевскому режиму немецкого комплекса не повлияет на ход специальной военной операции. Представитель Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что помощь в части средств ПВО только сделает конфликт более длительным и болезненным для Украины, но не изменит целей России.

https://ria.ru/20221011/g7-1823201038.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, германия, нато, алексей резников, владимир зеленский