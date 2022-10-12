https://ria.ru/20221012/pvo-1823284520.html
Немецкая система ПВО IRIS-T уже находится на Украине, заявил Резников
Немецкая система ПВО IRIS-T уже находится на Украине, заявил Резников - РИА Новости, 12.10.2022
Немецкая система ПВО IRIS-T уже находится на Украине, заявил Резников
Киев уже получил немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T, заявил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:19
2022-10-12T09:19
2022-10-12T09:54
в мире
украина
германия
нато
алексей резников
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Киев уже получил немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T, заявил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников."IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе NASAMS из США <…> И нам нужно больше", — написал он.По словам Резникова, это положило начало "новой эре противовоздушной обороны" на Украине.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил получение IRIS-T и добавил, что ожидается поставка американских ЗРК NASAMS.О том, что Германия отправила на Украину первый из четырех обещанных комплексов IRIS-T SLM, стало известно накануне. Первоначально поставка планировалась на ноябрь, но ее ускорили после того, как российская армия нанесла массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, а Зеленский обратился к лидерам стран G7 с просьбой помочь Киеву системами ПВО.По мнению председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, передача киевскому режиму немецкого комплекса не повлияет на ход специальной военной операции. Представитель Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что помощь в части средств ПВО только сделает конфликт более длительным и болезненным для Украины, но не изменит целей России.
https://ria.ru/20221011/g7-1823201038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, нато, алексей резников, владимир зеленский
В мире, Украина, Германия, НАТО, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
09:19 12.10.2022 (обновлено: 09:54 12.10.2022)
Немецкая система ПВО IRIS-T уже находится на Украине, заявил Резников
Глава Минобороны Украины Резников заявил о поставке немецкой системы ПВО IRIS-T