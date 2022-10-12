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Немцы обратились к Шольцу после выступления Путина - РИА Новости, 12.10.2022
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Немцы обратились к Шольцу после выступления Путина
Немцы обратились к Шольцу после выступления Путина - РИА Новости, 12.10.2022
Немцы обратились к Шольцу после выступления Путина
Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва готова возобновить поставки газа в Европу по... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:04
2022-10-12T17:04
владимир путин
европа
россия
германия
цены на нефть
в мире
олаф шольц
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока", но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности. "Я не хочу, чтобы мои дети замерзали, где газ мистер Шольц?" — спросил пользователь. "Чтобы обеспечить население Германии как можно лучше, следует ориентироваться на дешевую энергию. Правительство ФРГ должно думать о своем народе, а не об империалистических выгодах США", — написал один из комментаторов."В чем проблема? Путин прав! Нужно сказать спасибо и принять предложение!" — добавил еще один."Путин все время предлагал поставлять газ, и в отношении США, подорвавших "Северные потоки", он совершенно прав", — резюмировал читатель. Ранее, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", Путин отметил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока", добавив, что мяч на стороне Евросоюза. Кроме того, он напомнил о том, как совсем недавно американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте. Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html
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владимир путин, европа, россия, германия, цены на нефть, в мире, олаф шольц
Владимир Путин, Европа, Россия, Германия, Цены на нефть, В мире, Олаф Шольц
17:04 12.10.2022
 
Немцы обратились к Шольцу после выступления Путина

Читатели Die Welt раскритиковали Шольца после заявления Путина о поставках газа Европе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока", но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.

"Я не хочу, чтобы мои дети замерзали, где газ мистер Шольц?" — спросил пользователь.
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"Чтобы обеспечить население Германии как можно лучше, следует ориентироваться на дешевую энергию. Правительство ФРГ должно думать о своем народе, а не об империалистических выгодах США", — написал один из комментаторов.
"В чем проблема? Путин прав! Нужно сказать спасибо и принять предложение!" — добавил еще один.

"Путин все время предлагал поставлять газ, и в отношении США, подорвавших "Северные потоки", он совершенно прав", — резюмировал читатель.

Ранее, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", Путин отметил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока", добавив, что мяч на стороне Евросоюза. Кроме того, он напомнил о том, как совсем недавно американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте.

Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.
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Владимир ПутинЕвропаРоссияГерманияЦены на нефтьВ миреОлаф Шольц
 
 
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