Немцы обратились к Шольцу после выступления Путина
Читатели Die Welt раскритиковали Шольца после заявления Путина о поставках газа Европе
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока", но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.
"Я не хочу, чтобы мои дети замерзали, где газ мистер Шольц?" — спросил пользователь.
"Я не хочу, чтобы мои дети замерзали, где газ мистер Шольц?" — спросил пользователь.
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"Чтобы обеспечить население Германии как можно лучше, следует ориентироваться на дешевую энергию. Правительство ФРГ должно думать о своем народе, а не об империалистических выгодах США", — написал один из комментаторов.
"В чем проблема? Путин прав! Нужно сказать спасибо и принять предложение!" — добавил еще один.
"Путин все время предлагал поставлять газ, и в отношении США, подорвавших "Северные потоки", он совершенно прав", — резюмировал читатель.
Ранее, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", Путин отметил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока", добавив, что мяч на стороне Евросоюза. Кроме того, он напомнил о том, как совсем недавно американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте.
Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.
"Путин все время предлагал поставлять газ, и в отношении США, подорвавших "Северные потоки", он совершенно прав", — резюмировал читатель.
Ранее, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", Путин отметил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока", добавив, что мяч на стороне Евросоюза. Кроме того, он напомнил о том, как совсем недавно американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте.
Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.