https://ria.ru/20221012/putin-1823446811.html

Немцы обратились к Шольцу после выступления Путина

Немцы обратились к Шольцу после выступления Путина - РИА Новости, 12.10.2022

Немцы обратились к Шольцу после выступления Путина

Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва готова возобновить поставки газа в Европу по... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:04

2022-10-12T17:04

2022-10-12T17:04

владимир путин

европа

россия

германия

цены на нефть

в мире

олаф шольц

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока", но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности. "Я не хочу, чтобы мои дети замерзали, где газ мистер Шольц?" — спросил пользователь. "Чтобы обеспечить население Германии как можно лучше, следует ориентироваться на дешевую энергию. Правительство ФРГ должно думать о своем народе, а не об империалистических выгодах США", — написал один из комментаторов."В чем проблема? Путин прав! Нужно сказать спасибо и принять предложение!" — добавил еще один."Путин все время предлагал поставлять газ, и в отношении США, подорвавших "Северные потоки", он совершенно прав", — резюмировал читатель. Ранее, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", Путин отметил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока", добавив, что мяч на стороне Евросоюза. Кроме того, он напомнил о том, как совсем недавно американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте. Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221011/shvetsiya-1823162474.html

европа

россия

германия

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир путин, европа, россия, германия, цены на нефть, в мире, олаф шольц