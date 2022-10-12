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Путин сообщил, что все задачи по экспорту энергоресурсов поставлены - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин сообщил, что все задачи по экспорту энергоресурсов поставлены
Путин сообщил, что все задачи по экспорту энергоресурсов поставлены - РИА Новости, 12.10.2022
Путин сообщил, что все задачи по экспорту энергоресурсов поставлены
Все стратегические и конкретные задачи в экспорте энергоресурсов перед правительством РФ поставлены, уверен, они будут решены, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:16
2022-10-12T15:16
экономика
владимир путин
россия
арктика
москва
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Все стратегические и конкретные задачи в экспорте энергоресурсов перед правительством РФ поставлены, уверен, они будут решены, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, уже дают результаты системные меры РФ по освоению ресурсной базы Арктики, по развитию Северного морского пути, и транспортного, и ледокольного флота. Он отметил, что РФ продолжит наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки, в ближайшее время определит для этого ключевые объекты инфраструктуры, и начнет их строительство, а также продолжит поддерживать проекты СПГ-терминалов."Все стратегические и предельно конкретные задачи в этой сфере перед правительством России поставлены, уверен, они будут решены", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, владимир путин, россия, арктика, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Экономика, Владимир Путин, Россия, Арктика, Москва, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
15:16 12.10.2022
 
Путин сообщил, что все задачи по экспорту энергоресурсов поставлены

Путин: задачи в экспорте энергоресурсов перед властями России поставлены и будут решены

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Все стратегические и конкретные задачи в экспорте энергоресурсов перед правительством РФ поставлены, уверен, они будут решены, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, уже дают результаты системные меры РФ по освоению ресурсной базы Арктики, по развитию Северного морского пути, и транспортного, и ледокольного флота. Он отметил, что РФ продолжит наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки, в ближайшее время определит для этого ключевые объекты инфраструктуры, и начнет их строительство, а также продолжит поддерживать проекты СПГ-терминалов.
"Все стратегические и предельно конкретные задачи в этой сфере перед правительством России поставлены, уверен, они будут решены", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 15:09
Путин ответил на упреки Европы в надежности энергопоставок
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияАрктикаМоскваФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
 
 
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