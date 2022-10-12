https://ria.ru/20221012/putin-1823389007.html

Глобальный нефтяной рынок оказался недоинвестированным, заявил Путин

Глобальный нефтяной рынок оказался недоинвестированным, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022

Глобальный нефтяной рынок оказался недоинвестированным, заявил Путин

Глобальный нефтяной рынок оказался недоинвестированным из-за агрессивного продвижения зеленой повестки и на фоне санкций ЕС и США против ведущих производителей... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:51

2022-10-12T14:51

2022-10-12T14:51

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

сша

донбасс

евросоюз

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глобальный нефтяной рынок оказался недоинвестированным из-за агрессивного продвижения зеленой повестки и на фоне санкций ЕС и США против ведущих производителей нефти, в 2020-2021 годах финансирование нефтерынка стало самым низким за 15 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" он заявил, что альтернативными источниками энергии надо заниматься сообразно объемам потребления, росту экономики, не забегая вперед по политическим соображениям."Дело в том, что из-за агрессивного продвижения зеленой повестки - которая, конечно, нуждается в поддержке, как я уже сказал, но просто по уму все это надо делать - а вот когда речь идет об агрессивном продвижении этой повестки, в том числе в Еврозоне, глобальный нефтегазовый сектор уже оказался недоинвестированным. При этом против ведущих производителей нефти, а это порядка 20% мировой индустрии, были введены санкции ЕС и США. В итоге в 2020-2021 годах инвестиции в добычу нефти и газа опустились до минимальных уровней за последние 15 лет", - сказал Путин.Президент РФ отметил, что это произошло задолго до начала специальной военной операции РФ в Донбассе, и эти инвестиции оказались в два с лишним раза ниже, чем в 2014 году, из-за действий западных политиков. "И бизнес недовложил 2,5 триллиона долларов", - добавил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/opek-1823382282.html

россия

сша

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, сша, донбасс, евросоюз