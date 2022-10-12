https://ria.ru/20221012/putin-1823378417.html
Современная энергетика столкнулась с небывалыми проблемами, заявил Путин
Современная энергетика столкнулась с небывалыми проблемами, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
Современная энергетика столкнулась с небывалыми проблемами, заявил Путин
Современная глобальная энергетика столкнулась с небывалыми проблемами из-за многолетних ошибочных действий целого ряда западных стран, поиск выхода из этих... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:30
2022-10-12T14:30
2022-10-12T14:56
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Современная глобальная энергетика столкнулась с небывалыми проблемами из-за многолетних ошибочных действий целого ряда западных стран, поиск выхода из этих затруднений должен стать приоритетом на разных площадках, заявил президент России Владимир Путин."Современная глобальная энергетика столкнулась с небывалыми вызовами и проблемами. В эту ситуацию на протяжении многих-многих лет мировое сообщество загоняли недальновидные, ошибочные действия целого ряда западных стран. Я уже об этом сказал, и, мне кажется, убедительно", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.Глава государства отметил, что поиск конструктивного выхода из этого положения должен стать предметом обстоятельных профессиональных и деполитизированных дискуссий, в том числе и на площадках указанного форума. "Повторю: Россия готова к доверительному партнерству в интересах устойчивого развития наших стран, их надежного снабжения доступной энергией, и мы знаем, что такой подход разделяет подавляющее большинство наших партнеров и государств мира", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20221012/energetika-1823336676.html
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владимир путин, в мире
14:30 12.10.2022 (обновлено: 14:56 12.10.2022)
Современная энергетика столкнулась с небывалыми проблемами, заявил Путин
Путин: современная глобальная энергетика столкнулась с небывалыми проблемами
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Современная глобальная энергетика столкнулась с небывалыми проблемами из-за многолетних ошибочных действий целого ряда западных стран, поиск выхода из этих затруднений должен стать приоритетом на разных площадках, заявил президент России Владимир Путин.
"Современная глобальная энергетика столкнулась с небывалыми вызовами и проблемами. В эту ситуацию на протяжении многих-многих лет мировое сообщество загоняли недальновидные, ошибочные действия целого ряда западных стран. Я уже об этом сказал, и, мне кажется, убедительно", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Форум проходит в Москве
с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.
Глава государства отметил, что поиск конструктивного выхода из этого положения должен стать предметом обстоятельных профессиональных и деполитизированных дискуссий, в том числе и на площадках указанного форума. "Повторю: Россия готова к доверительному партнерству в интересах устойчивого развития наших стран, их надежного снабжения доступной энергией, и мы знаем, что такой подход разделяет подавляющее большинство наших партнеров и государств мира", - подчеркнул президент РФ.