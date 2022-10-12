https://ria.ru/20221012/putin-1823376248.html
Путин поручил уделить особое внимание электросетевому комплексу
Путин поручил уделить особое внимание электросетевому комплексу - РИА Новости, 12.10.2022
Путин поручил уделить особое внимание электросетевому комплексу
Особое внимание нужно уделять повышению надежности электросетевого комплекса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:21
2022-10-12T14:21
2022-10-12T14:40
россия
владимир путин
москва
экономика
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Особое внимание нужно уделять повышению надежности электросетевого комплекса, заявил президент России Владимир Путин."Особое внимание нужно уделить повышению надежности электросетевого комплекса. Для регионов, где ситуация наиболее сложная в этом году, были разработаны специальные программы, прошу правительство как можно скорее приступить к их реализации", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823374420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, москва, экономика
Россия, Владимир Путин, Москва, Экономика
14:21 12.10.2022 (обновлено: 14:40 12.10.2022)
Путин поручил уделить особое внимание электросетевому комплексу
Путин поручил уделить особое внимание повышению надежности электросетевого комплекса