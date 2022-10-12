https://ria.ru/20221012/putin-1823376248.html

Путин поручил уделить особое внимание электросетевому комплексу

Путин поручил уделить особое внимание электросетевому комплексу - РИА Новости, 12.10.2022

Путин поручил уделить особое внимание электросетевому комплексу

Особое внимание нужно уделять повышению надежности электросетевого комплекса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:21

2022-10-12T14:21

2022-10-12T14:40

россия

владимир путин

москва

экономика

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Особое внимание нужно уделять повышению надежности электросетевого комплекса, заявил президент России Владимир Путин."Особое внимание нужно уделить повышению надежности электросетевого комплекса. Для регионов, где ситуация наиболее сложная в этом году, были разработаны специальные программы, прошу правительство как можно скорее приступить к их реализации", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823374420.html

россия

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин, москва, экономика