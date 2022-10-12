https://ria.ru/20221012/putin-1823371958.html

Путин: Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах при оплате энергии

Путин: Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах при оплате энергии - РИА Новости, 12.10.2022

Путин: Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах при оплате энергии

Россия продолжит переход на расчеты в национальных валютах при оплате российских энергоресурсов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:13

2022-10-12T14:13

2022-10-12T14:23

россия

экономика

владимир путин

москва

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжит переход на расчеты в национальных валютах при оплате российских энергоресурсов, заявил президент России Владимир Путин."Также продолжим переход на расчеты в национальных валютах при поставках российских энергоносителей", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/putin-1823369318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, экономика, владимир путин, москва