https://ria.ru/20221012/putin-1823371958.html
Путин: Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах при оплате энергии
Путин: Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах при оплате энергии - РИА Новости, 12.10.2022
Путин: Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах при оплате энергии
Россия продолжит переход на расчеты в национальных валютах при оплате российских энергоресурсов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:13
2022-10-12T14:13
2022-10-12T14:23
россия
экономика
владимир путин
москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжит переход на расчеты в национальных валютах при оплате российских энергоресурсов, заявил президент России Владимир Путин."Также продолжим переход на расчеты в национальных валютах при поставках российских энергоносителей", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/putin-1823369318.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин, москва
Россия, Экономика, Владимир Путин, Москва
14:13 12.10.2022 (обновлено: 14:23 12.10.2022)
Путин: Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах при оплате энергии
Путин: Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах при оплате энергоресурсов