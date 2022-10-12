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Путин заявил, что Россия всегда выполняет свои обязательства - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин заявил, что Россия всегда выполняет свои обязательства
Путин заявил, что Россия всегда выполняет свои обязательства - РИА Новости, 12.10.2022
Путин заявил, что Россия всегда выполняет свои обязательства
Россия всегда выполняет обязательства, этим она кардинально отличается от стран Запада, которые отказались выполнять уже заключенные контракты в разных сферах,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:07
2022-10-12T14:28
россия
владимир путин
москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия всегда выполняет обязательства, этим она кардинально отличается от стран Запада, которые отказались выполнять уже заключенные контракты в разных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент РФ отметил, что Россия не станет "за свой счет оплачивать чужое благополучие" - поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на нефть, а также тем, кто вместо "делового партнерства и рыночного механизма предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж"."Хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб", - добавил Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, москва
Россия, Владимир Путин, Москва
14:07 12.10.2022 (обновлено: 14:28 12.10.2022)
 
Путин заявил, что Россия всегда выполняет свои обязательства

Путин: Россия всегда выполняет обязательства и этим кардинально отличается от стран Запада

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи c главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи c главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия всегда выполняет обязательства, этим она кардинально отличается от стран Запада, которые отказались выполнять уже заключенные контракты в разных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия всегда выполняет свои обязательства. Этим мы кардинально отличаемся от западных государств, которые цинично отказались выполнять уже заключенные контракты в финансовой, технологической сфере, в поставке и обслуживании оборудования", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ отметил, что Россия не станет "за свой счет оплачивать чужое благополучие" - поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на нефть, а также тем, кто вместо "делового партнерства и рыночного механизма предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж".
"Хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб", - добавил Путин.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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