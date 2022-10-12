https://ria.ru/20221012/putin-1823369318.html

Путин заявил, что Россия всегда выполняет свои обязательства

Путин заявил, что Россия всегда выполняет свои обязательства - РИА Новости, 12.10.2022

Путин заявил, что Россия всегда выполняет свои обязательства

Россия всегда выполняет обязательства, этим она кардинально отличается от стран Запада, которые отказались выполнять уже заключенные контракты в разных сферах,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:07

2022-10-12T14:07

2022-10-12T14:28

россия

владимир путин

москва

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия всегда выполняет обязательства, этим она кардинально отличается от стран Запада, которые отказались выполнять уже заключенные контракты в разных сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент РФ отметил, что Россия не станет "за свой счет оплачивать чужое благополучие" - поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на нефть, а также тем, кто вместо "делового партнерства и рыночного механизма предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж"."Хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб", - добавил Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/putin-1823366658.html

россия

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин, москва