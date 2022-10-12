https://ria.ru/20221012/putin-1823366658.html

Путин: рост цен на энергию не связан со спецоперацией

Путин: рост цен на энергию не связан со спецоперацией - РИА Новости, 12.10.2022

Путин: рост цен на энергию не связан со спецоперацией

Рост цен на энергию не связан со спецоперацией в Донбассе, виновата ошибочная политика самого Запада в области энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:00

2022-10-12T14:00

2022-10-12T14:15

специальная военная операция на украине

владимир путин

донбасс

россия

украина

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рост цен на энергию не связан со спецоперацией в Донбассе, виновата ошибочная политика самого Запада в области энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин."Тот ресурс, что приходит на европейский рынок, продается в буквальном смысле втридорога, как я уже сказал. И по цепочке раскачивает инфляцию. В еврозоне она уже достигла 10%. Страдают рядовые европейцы, за год их счета за электроэнергию и газ выросли в три раза... Россия зедсь причем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-нибудь свалить. В данном случае на Россию", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Он добавил, что рост затрат подкашивает местные предприятия - "по некоторым видам продукции темпы снижения выпуска измеряются двузначными цифрами"."Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть. Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, на Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет, целого ряда лет", - добавил глава государства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221012/putin-1823369318.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, донбасс, россия, украина