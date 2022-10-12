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Путин: рост цен на энергию не связан со спецоперацией - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/putin-1823366658.html
Путин: рост цен на энергию не связан со спецоперацией
Путин: рост цен на энергию не связан со спецоперацией - РИА Новости, 12.10.2022
Путин: рост цен на энергию не связан со спецоперацией
Рост цен на энергию не связан со спецоперацией в Донбассе, виновата ошибочная политика самого Запада в области энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:00
2022-10-12T14:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
россия
украина
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рост цен на энергию не связан со спецоперацией в Донбассе, виновата ошибочная политика самого Запада в области энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин."Тот ресурс, что приходит на европейский рынок, продается в буквальном смысле втридорога, как я уже сказал. И по цепочке раскачивает инфляцию. В еврозоне она уже достигла 10%. Страдают рядовые европейцы, за год их счета за электроэнергию и газ выросли в три раза... Россия зедсь причем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-нибудь свалить. В данном случае на Россию", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Он добавил, что рост затрат подкашивает местные предприятия - "по некоторым видам продукции темпы снижения выпуска измеряются двузначными цифрами"."Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть. Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, на Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет, целого ряда лет", - добавил глава государства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221012/putin-1823369318.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
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владимир путин, донбасс, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Украина
14:00 12.10.2022 (обновлено: 14:15 12.10.2022)
 
Путин: рост цен на энергию не связан со спецоперацией

Путин: рост цен на энергию не связан со спецоперацией, виновата политика самого Запада

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Рост цен на энергию не связан со спецоперацией в Донбассе, виновата ошибочная политика самого Запада в области энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Тот ресурс, что приходит на европейский рынок, продается в буквальном смысле втридорога, как я уже сказал. И по цепочке раскачивает инфляцию. В еврозоне она уже достигла 10%. Страдают рядовые европейцы, за год их счета за электроэнергию и газ выросли в три раза... Россия зедсь причем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-нибудь свалить. В данном случае на Россию", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 14:07
Путин заявил, что Россия всегда выполняет свои обязательства
Он добавил, что рост затрат подкашивает местные предприятия - "по некоторым видам продукции темпы снижения выпуска измеряются двузначными цифрами".
"Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть. Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, на Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет, целого ряда лет", - добавил глава государства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонбассРоссияУкраина
 
 
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