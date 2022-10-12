https://ria.ru/20221012/putin-1823366363.html
Путин высказался об альтернативных источниках энергии
Путин высказался об альтернативных источниках энергии - РИА Новости, 12.10.2022
Путин высказался об альтернативных источниках энергии
Альтернативными источниками энергии надо заниматься сообразно объемам потребления, росту экономики, не забегая вперед по политическим соображениям, заявил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:24
2022-10-12T14:24
2022-10-12T14:24
владимир путин
экономика
россия
москва
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Альтернативными источниками энергии надо заниматься сообразно объемам потребления, росту экономики, не забегая вперед по политическим соображениям, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, нужно заниматься альтернативными видами энергетики - и солнцем, и ветром, и энергией прилива, и водорода. Конечно, нужно все это делать сообразно с объемами потребления на сегодняшний день, с темпами роста экономики мировой, с потребностями ресурсов и с уровнем развития технологий. Но кто же делает, забегая вперед по политическим соображениям, тем более конъюнктурного политического характера? А вот так и делали, в результате - сворачивание атомной энергетики в этом же ряду, а также отказ от долгосрочных контрактов в газовой сфере и переход на биржевые котировки", - сказал глава государства на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823376623.html
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РИА Новости
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владимир путин, экономика, россия, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Владимир Путин, Экономика, Россия, Москва, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
Путин высказался об альтернативных источниках энергии
Путин: нужно заниматься альтернативными источниками энергии, но не в угоду политике
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Альтернативными источниками энергии надо заниматься сообразно объемам потребления, росту экономики, не забегая вперед по политическим соображениям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, нужно заниматься альтернативными видами энергетики - и солнцем, и ветром, и энергией прилива, и водорода. Конечно, нужно все это делать сообразно с объемами потребления на сегодняшний день, с темпами роста экономики мировой, с потребностями ресурсов и с уровнем развития технологий. Но кто же делает, забегая вперед по политическим соображениям, тем более конъюнктурного политического характера? А вот так и делали, в результате - сворачивание атомной энергетики в этом же ряду, а также отказ от долгосрочных контрактов в газовой сфере и переход на биржевые котировки", - сказал глава государства на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.