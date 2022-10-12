https://ria.ru/20221012/putin-1823362080.html
Некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность, заявил Путин
Некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
Некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность, заявил Путин
Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:48
2022-10-12T13:48
2022-10-12T14:00
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
европа
дания
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655398_0:200:3022:1899_1920x0_80_0_0_fb30aebb0606442f3bf3669dd07d3571.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, в частности, связанный с "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка". Они руководствуются только своими геополитическими амбициями, уточнил глава государства."Прибегают и к откровенной дискриминации на рынке, а если не получается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Он уточнил, что имеет в виду диверсию на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/gazprom-1823360877.html
https://ria.ru/20221012/energetika-1823336676.html
https://ria.ru/20221012/energetika-1823344277.html
россия
европа
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655398_129:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_cabb6515671cf254eddcf4525acf89eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, европа, дания, мария захарова
Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Европа, Дания, Мария Захарова
13:48 12.10.2022 (обновлено: 14:00 12.10.2022)
Некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность, заявил Путин
Путин заявил, что некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность