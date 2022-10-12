https://ria.ru/20221012/putin-1823362080.html

Некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность, заявил Путин

Некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022

Некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность, заявил Путин

Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:48

2022-10-12T13:48

2022-10-12T14:00

владимир путин

россия

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

европа

дания

мария захарова

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, в частности, связанный с "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка". Они руководствуются только своими геополитическими амбициями, уточнил глава государства."Прибегают и к откровенной дискриминации на рынке, а если не получается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Он уточнил, что имеет в виду диверсию на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/gazprom-1823360877.html

https://ria.ru/20221012/energetika-1823336676.html

https://ria.ru/20221012/energetika-1823344277.html

россия

европа

дания

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владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, европа, дания, мария захарова