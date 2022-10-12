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Некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
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Некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность, заявил Путин
Некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
Некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность, заявил Путин
Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:48
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владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
европа
дания
мария захарова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, в частности, связанный с "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка". Они руководствуются только своими геополитическими амбициями, уточнил глава государства."Прибегают и к откровенной дискриминации на рынке, а если не получается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Он уточнил, что имеет в виду диверсию на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/gazprom-1823360877.html
https://ria.ru/20221012/energetika-1823336676.html
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владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, европа, дания, мария захарова
Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Европа, Дания, Мария Захарова
13:48 12.10.2022 (обновлено: 14:00 12.10.2022)
 
Некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность, заявил Путин

Путин заявил, что некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, в частности, связанный с "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка". Они руководствуются только своими геополитическими амбициями, уточнил глава государства.
Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Миллер провел встречу с министром энергетики Турции
"Прибегают и к откровенной дискриминации на рынке, а если не получается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Он уточнил, что имеет в виду диверсию на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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Песков заявил, что энергетика становится объектом преступных действий
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Мачта высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Независимость энергетики Африки противоречит интересам Европы, заявил посол
 
Владимир ПутинРоссияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2ЕвропаДанияМария Захарова
 
 
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