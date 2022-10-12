https://ria.ru/20221012/putin-1823342983.html
Британцы спрогнозировали реакцию Путина на выпад Байдена
Британцы спрогнозировали реакцию Путина на выпад Байдена - РИА Новости, 12.10.2022
Британцы спрогнозировали реакцию Путина на выпад Байдена
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена, назвавшего российского коллегу Владимира Путина "рациональным"... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:58
2022-10-12T12:58
2022-10-12T15:06
в мире
владимир путин
джо байден
украина
сша
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена, назвавшего российского коллегу Владимира Путина "рациональным" лидером, но предположившего, что тот "просчитался" на Украине."Пока Байден президент США, у американцев большие проблемы", — поддержал другой."Байден мог бы легко добиться мирного урегулирования. Вместо этого он разжигает огонь", — отметил третий. "Не позволяйте Байдену высказывать свое мнение. Он понятия не имеет, где вообще находится", — пошутил пользователь. "После катастрофического вывода войск из Афганистана Байден никогда больше не должен использовать слово "просчитался". Он психически нездоров", — заявил юзер. Ранее в интервью CNN Байден заявил, что Путин "рациональный лидер", который "просчитался" на Украине, так как думал, что его встретят с распростертыми объятиями в Киеве. С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221012/bayden-1823292619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, джо байден, украина, сша, россия
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Украина, США, Россия
12:58 12.10.2022 (обновлено: 15:06 12.10.2022)
Британцы спрогнозировали реакцию Путина на выпад Байдена
Читатели британской Daily Mail считают, что Байден заявлением об Украине рассмешил Путина
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена, назвавшего российского коллегу Владимира Путина "рациональным" лидером, но предположившего, что тот "просчитался" на Украине.
"Путин смеется над этим заявлением", — написал один из комментаторов.
"Пока Байден президент США, у американцев большие проблемы", — поддержал другой.
"Байден мог бы легко добиться мирного урегулирования. Вместо этого он разжигает огонь", — отметил третий.
"Не позволяйте Байдену высказывать свое мнение. Он понятия не имеет, где вообще находится", — пошутил пользователь.
"После катастрофического вывода войск из Афганистана Байден никогда больше не должен использовать слово "просчитался". Он психически нездоров", — заявил юзер.
"Байден говорит ерунду. Он не знает русских, он не знает Путина. Русские видят иначе, они находят дорогу там, где другие бы утонули", — резюмировал читатель.
Ранее в интервью CNN Байден заявил, что Путин "рациональный лидер", который "просчитался" на Украине, так как думал, что его встретят с распростертыми объятиями в Киеве.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.