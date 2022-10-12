https://ria.ru/20221012/putin-1823342983.html

Британцы спрогнозировали реакцию Путина на выпад Байдена

Британцы спрогнозировали реакцию Путина на выпад Байдена - РИА Новости, 12.10.2022

Британцы спрогнозировали реакцию Путина на выпад Байдена

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена, назвавшего российского коллегу Владимира Путина "рациональным"... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:58

2022-10-12T12:58

2022-10-12T15:06

в мире

владимир путин

джо байден

украина

сша

россия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена, назвавшего российского коллегу Владимира Путина "рациональным" лидером, но предположившего, что тот "просчитался" на Украине."Пока Байден президент США, у американцев большие проблемы", — поддержал другой."Байден мог бы легко добиться мирного урегулирования. Вместо этого он разжигает огонь", — отметил третий. "Не позволяйте Байдену высказывать свое мнение. Он понятия не имеет, где вообще находится", — пошутил пользователь. "После катастрофического вывода войск из Афганистана Байден никогда больше не должен использовать слово "просчитался". Он психически нездоров", — заявил юзер. Ранее в интервью CNN Байден заявил, что Путин "рациональный лидер", который "просчитался" на Украине, так как думал, что его встретят с распростертыми объятиями в Киеве. С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221012/bayden-1823292619.html

https://ria.ru/20221012/putin-1823284947.html

украина

сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, джо байден, украина, сша, россия