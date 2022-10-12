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Французы жестко ответили G7 за желание "взыскать по счетам с Путина" - РИА Новости, 12.10.2022
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Французы жестко ответили G7 за желание "взыскать по счетам с Путина"
Французы жестко ответили G7 за желание "взыскать по счетам с Путина" - РИА Новости, 12.10.2022
Французы жестко ответили G7 за желание "взыскать по счетам с Путина"
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают желание лидеров стран "Большой семерки" "взыскать по счетам с президента России Владимира Путина". "Мне... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:22
2022-10-12T09:23
в мире
россия
g7
владимир путин
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают желание лидеров стран "Большой семерки" "взыскать по счетам с президента России Владимира Путина". "Мне интересно, "взыскали" ли члены G7 все полагающееся по счетам с Соединенных Штатов. Они, напомню, напали и разбомбили Ирак под предлогом того, что там якобы от них прятали химическое оружие и прочие средства массового поражения. Этот предлог впоследствии точно оказался враньем, но хоть кто-то из организаторов бомбардировок "заплатил по счетам?" — написал один из пользователей. "Давайте вспомним действия НАТО против Сербии в 1999 году. Целью войны альянса было заставить Сербию признать отделение Косово", — поддержал другой. "G7, кажется, коллективно страдает манией величия и в конечном итоге забывает, что это всего лишь самопровозглашенный "клуб", считающий себя хозяевами мира, как в старые добрые колониальные времена", — отметил третий. "Но разве мы уже не можем работать на мир, а не на эскалацию?" — спросил комментатор. "Лидеры G7 не хотели ничего говорить когда был конфликт в Африке, Ираке, Сирии, Афганистане, Палестине", — резюмировал читатель. Ранее лидеры "Большой семерки" пообещали "взыскать по счетам с Путина" в связи с ударами по инфраструктуре Украины и осудили также "российскую стратегию умышленной эскалации, включая частичную мобилизацию резервистов". С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, россия, g7, владимир путин
В мире, Россия, G7, Владимир Путин
09:22 12.10.2022 (обновлено: 09:23 12.10.2022)
 
Французы жестко ответили G7 за желание "взыскать по счетам с Путина"

Читатели Le Figaro обвинили G7 в лицемерии за желание взыскать по счетам с Путина

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают желание лидеров стран "Большой семерки" "взыскать по счетам с президента России Владимира Путина".

"Мне интересно, "взыскали" ли члены G7 все полагающееся по счетам с Соединенных Штатов. Они, напомню, напали и разбомбили Ирак под предлогом того, что там якобы от них прятали химическое оружие и прочие средства массового поражения. Этот предлог впоследствии точно оказался враньем, но хоть кто-то из организаторов бомбардировок "заплатил по счетам?" — написал один из пользователей.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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"Давайте вспомним действия НАТО против Сербии в 1999 году. Целью войны альянса было заставить Сербию признать отделение Косово", — поддержал другой.

"G7, кажется, коллективно страдает манией величия и в конечном итоге забывает, что это всего лишь самопровозглашенный "клуб", считающий себя хозяевами мира, как в старые добрые колониальные времена", — отметил третий.

"Но разве мы уже не можем работать на мир, а не на эскалацию?" — спросил комментатор.

"Лидеры G7 не хотели ничего говорить когда был конфликт в Африке, Ираке, Сирии, Афганистане, Палестине", — резюмировал читатель.

Ранее лидеры "Большой семерки" пообещали "взыскать по счетам с Путина" в связи с ударами по инфраструктуре Украины и осудили также "российскую стратегию умышленной эскалации, включая частичную мобилизацию резервистов".

С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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