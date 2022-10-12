https://ria.ru/20221012/prud-1823289803.html

На северо-востоке Москвы реконструируют Гончаровский пруд

На северо-востоке Москвы реконструируют Гончаровский пруд - РИА Новости, 12.10.2022

На северо-востоке Москвы реконструируют Гончаровский пруд

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке столицы, окончание работ запланировано на третий... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:48

2022-10-12T09:48

2022-10-12T09:48

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москва

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке столицы, окончание работ запланировано на третий квартал 2023 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей, возле него обустроены зоны отдыха, проводятся мероприятия. В рамках проекта очистим объект от иловых отложений, обновим берега и ложе, отремонтируем водосбросное сооружение. Окончание работ запланировано на третий квартал 2023 года", - сказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что непроточный водоем накопил значительное количество ила общим объемом более 800 кубометров. Береговая полоса протяженностью около 300 метров локально разрушена, водосбросная камера перестала выполнять функцию регулирования уровня воды."Разработаны конструктивные решения, направленные на сохранение существующей инженерной системы пруда и внешнего вида крепления береговой полосы. На первом этапе водоем осушат и очистят, что позволит увеличить его среднюю глубину с двух до трех метров", - отметил Бирюков.По словам заммэра, на втором этапе специалисты отремонтируют железобетонную стенку береговой полосы и бетонное покрытие ложа пруда. После этого обновят существующий водовыпуск, чтобы обеспечить уровень воды на строго определенных отметках.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

https://realty.ria.ru/20220525/prudy-1790202717.html

https://ria.ru/20221004/rekonstruktsiya-1821336534.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва