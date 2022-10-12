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На северо-востоке Москвы реконструируют Гончаровский пруд - РИА Новости, 12.10.2022
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На северо-востоке Москвы реконструируют Гончаровский пруд
На северо-востоке Москвы реконструируют Гончаровский пруд - РИА Новости, 12.10.2022
На северо-востоке Москвы реконструируют Гончаровский пруд
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке столицы, окончание работ запланировано на третий... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:48
2022-10-12T09:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке столицы, окончание работ запланировано на третий квартал 2023 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей, возле него обустроены зоны отдыха, проводятся мероприятия. В рамках проекта очистим объект от иловых отложений, обновим берега и ложе, отремонтируем водосбросное сооружение. Окончание работ запланировано на третий квартал 2023 года", - сказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что непроточный водоем накопил значительное количество ила общим объемом более 800 кубометров. Береговая полоса протяженностью около 300 метров локально разрушена, водосбросная камера перестала выполнять функцию регулирования уровня воды."Разработаны конструктивные решения, направленные на сохранение существующей инженерной системы пруда и внешнего вида крепления береговой полосы. На первом этапе водоем осушат и очистят, что позволит увеличить его среднюю глубину с двух до трех метров", - отметил Бирюков.По словам заммэра, на втором этапе специалисты отремонтируют железобетонную стенку береговой полосы и бетонное покрытие ложа пруда. После этого обновят существующий водовыпуск, чтобы обеспечить уровень воды на строго определенных отметках.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
https://realty.ria.ru/20220525/prudy-1790202717.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
09:48 12.10.2022
 
На северо-востоке Москвы реконструируют Гончаровский пруд

Заммэра Бирюков: специалисты реконструируют Гончаровский пруд на северо-востоке Москвы

© Фото : М. Денисова/официальный сайт Мэра МосквыГончаровский пруд на северо-востоке Москвы
Гончаровский пруд на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : М. Денисова/официальный сайт Мэра Москвы
Гончаровский пруд на северо-востоке Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Гончаровского пруда на северо-востоке столицы, окончание работ запланировано на третий квартал 2023 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Гончаровский пруд на протяжении многих лет остается главным природным украшением одноименного парка и значимой точкой притяжения для местных жителей, возле него обустроены зоны отдыха, проводятся мероприятия. В рамках проекта очистим объект от иловых отложений, обновим берега и ложе, отремонтируем водосбросное сооружение. Окончание работ запланировано на третий квартал 2023 года", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что непроточный водоем накопил значительное количество ила общим объемом более 800 кубометров. Береговая полоса протяженностью около 300 метров локально разрушена, водосбросная камера перестала выполнять функцию регулирования уровня воды.
"Разработаны конструктивные решения, направленные на сохранение существующей инженерной системы пруда и внешнего вида крепления береговой полосы. На первом этапе водоем осушат и очистят, что позволит увеличить его среднюю глубину с двух до трех метров", - отметил Бирюков.
По словам заммэра, на втором этапе специалисты отремонтируют железобетонную стенку береговой полосы и бетонное покрытие ложа пруда. После этого обновят существующий водовыпуск, чтобы обеспечить уровень воды на строго определенных отметках.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
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