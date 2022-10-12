https://ria.ru/20221012/proton-m-1823485459.html
Ракета "Протон-М" с ангольским спутником стартовала с Байконура
Ракета "Протон-М" с ангольским спутником стартовала с Байконура - РИА Новости, 12.10.2022
Ракета "Протон-М" с ангольским спутником стартовала с Байконура
Ракета "Протон-М" стартовала с Байконура с построенным в России для Анголы телекоммуникационным спутником AngoSat-2, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:05
2022-10-12T18:05
2022-10-12T18:05
космос - риа наука
россия
протон-м
байконур (город)
в мире
космос
ангола
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742318620_0:27:2764:1582_1920x0_80_0_0_bc323af25e10d04d3d4854a370a67812.jpg
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 12 окт - РИА Новости. Ракета "Протон-М" стартовала с Байконура с построенным в России для Анголы телекоммуникационным спутником AngoSat-2, передает корреспондент РИА Новости.Через 10 минут разгонный блок ДМ-03 со спутником отделится от третьей ступени ракеты и выйдет на околоземную орбиту. Далее планируется три включения маршевого двигателя ДМ-03, после чего разгонный блок доставит спутник на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров.Вывод аппарата на целевую орбиту ожидается в 0.44 мск. AngoSat-2 будет размещен в 23 градуса восточной долготы.AngoSat-2 предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Расчетный срок его работы составляет 15 лет. Аппарат массой около 1,7 тонны сможет охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание второго спутника было изначально поручено предприятию, где построили первый аппарат - РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по согласованию с ангольской стороной эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".
https://ria.ru/20221012/sputnik-1823282183.html
https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html
россия
байконур (город)
космос
ангола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742318620_307:0:2764:1843_1920x0_80_0_0_eceaac887325688e5827130e973601eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, протон-м, байконур (город), в мире, космос, ангола
Космос - РИА Наука, Россия, Протон-М, Байконур (город), В мире, Космос, Ангола
Ракета "Протон-М" с ангольским спутником стартовала с Байконура
Ракета "Протон-М" с ангольским спутником AngoSat-2 стартовала с Байконура