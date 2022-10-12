https://ria.ru/20221012/proton-m-1823485459.html

Ракета "Протон-М" с ангольским спутником стартовала с Байконура

Ракета "Протон-М" с ангольским спутником стартовала с Байконура - РИА Новости, 12.10.2022

Ракета "Протон-М" с ангольским спутником стартовала с Байконура

Ракета "Протон-М" стартовала с Байконура с построенным в России для Анголы телекоммуникационным спутником AngoSat-2, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:05

2022-10-12T18:05

2022-10-12T18:05

космос - риа наука

россия

протон-м

байконур (город)

в мире

космос

ангола

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742318620_0:27:2764:1582_1920x0_80_0_0_bc323af25e10d04d3d4854a370a67812.jpg

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 12 окт - РИА Новости. Ракета "Протон-М" стартовала с Байконура с построенным в России для Анголы телекоммуникационным спутником AngoSat-2, передает корреспондент РИА Новости.Через 10 минут разгонный блок ДМ-03 со спутником отделится от третьей ступени ракеты и выйдет на околоземную орбиту. Далее планируется три включения маршевого двигателя ДМ-03, после чего разгонный блок доставит спутник на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров.Вывод аппарата на целевую орбиту ожидается в 0.44 мск. AngoSat-2 будет размещен в 23 градуса восточной долготы.AngoSat-2 предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Расчетный срок его работы составляет 15 лет. Аппарат массой около 1,7 тонны сможет охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание второго спутника было изначально поручено предприятию, где построили первый аппарат - РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по согласованию с ангольской стороной эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".

https://ria.ru/20221012/sputnik-1823282183.html

https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html

россия

байконур (город)

космос

ангола

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

космос - риа наука, россия, протон-м, байконур (город), в мире, космос, ангола