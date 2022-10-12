https://ria.ru/20221012/proryv-1823514173.html

В Херсонской области отбили попытку прорыва ВСУ

В Херсонской области отбили попытку прорыва ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022

В Херсонской области отбили попытку прорыва ВСУ

Украинские войска предприняли очередную попытку прорыва в Херсонской области, но получили отпор и понесли потери, сообщил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:48

2022-10-12T19:48

2022-10-12T20:11

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

херсонская область

в мире

владимир путин

украина

донбасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости. Украинские войска предприняли очередную попытку прорыва в Херсонской области, но получили отпор и понесли потери, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Интенсивности никакой нет. Все в рамках попыток, но они ни к чему не приводят. Попытки прорваться они предпринимают каждый день. Ситуация находится под контролем и без изменений. На линии разграничения все стоит на месте, никто никуда не движется", — сказал он.По словам чиновника, накануне потери ВСУ при попытках прорвать линию фронта составили около 70 человек, сегодня — около 80 человек.Ранее в среду Министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех переправ украинских военных через реку Ингулец в Херсонской области, что сорвало переброску резервов противника в район боевых действий.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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кирилл стремоусов, херсонская область , в мире, владимир путин, украина, донбасс