https://ria.ru/20221012/prokat-1823392509.html

Любимова высказалась о прокате западного кино в России

Любимова высказалась о прокате западного кино в России - РИА Новости, 12.10.2022

Любимова высказалась о прокате западного кино в России

Единого решения о прокате западных фильмов в России у Минкультуры и кинотеатров нет, сообщила министр культуры Ольга Любимова на расширенном заседании комитета... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:39

2022-10-12T14:39

2022-10-12T15:12

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Единого решения о прокате западных фильмов в России у Минкультуры и кинотеатров нет, сообщила министр культуры Ольга Любимова на расширенном заседании комитета ГД по культуре.Она отметила, что ведомство ведет работу с кинотеатральной отраслью. Но выделение дополнительных средства министр не считает действенной мерой в текущей ситуации, потому что это решит проблему всего на месяц-полтора.Любимова добавила, что Минкульт РФ ждет предложения от кинотеатров. Ранее голливудские студии (Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount) на фоне ситуации на Украине отказались от проката фильмов в России. После этого отечественные киносети заявили о падении посещаемости.

https://ria.ru/20221012/finansirovanie-1823316719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, россия, госдума рф, кино и сериалы