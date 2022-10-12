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Любимова высказалась о прокате западного кино в России - РИА Новости, 12.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221012/prokat-1823392509.html
Любимова высказалась о прокате западного кино в России
Любимова высказалась о прокате западного кино в России - РИА Новости, 12.10.2022
Любимова высказалась о прокате западного кино в России
Единого решения о прокате западных фильмов в России у Минкультуры и кинотеатров нет, сообщила министр культуры Ольга Любимова на расширенном заседании комитета... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:39
2022-10-12T15:12
культура
новости культуры
ольга любимова
россия
госдума рф
кино и сериалы
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Единого решения о прокате западных фильмов в России у Минкультуры и кинотеатров нет, сообщила министр культуры Ольга Любимова на расширенном заседании комитета ГД по культуре.Она отметила, что ведомство ведет работу с кинотеатральной отраслью. Но выделение дополнительных средства министр не считает действенной мерой в текущей ситуации, потому что это решит проблему всего на месяц-полтора.Любимова добавила, что Минкульт РФ ждет предложения от кинотеатров. Ранее голливудские студии (Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount) на фоне ситуации на Украине отказались от проката фильмов в России. После этого отечественные киносети заявили о падении посещаемости.
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новости культуры, ольга любимова, россия, госдума рф, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Россия, Госдума РФ, Кино и сериалы
14:39 12.10.2022 (обновлено: 15:12 12.10.2022)
 
Любимова высказалась о прокате западного кино в России

Любимова: единого решения о прокате западных лент в России у Минкульта и кинотеатров нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на заседании Совета по развитию местного самоуправления
Министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании Совета по развитию местного самоуправления - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Единого решения о прокате западных фильмов в России у Минкультуры и кинотеатров нет, сообщила министр культуры Ольга Любимова на расширенном заседании комитета ГД по культуре.
Она отметила, что ведомство ведет работу с кинотеатральной отраслью. Но выделение дополнительных средства министр не считает действенной мерой в текущей ситуации, потому что это решит проблему всего на месяц-полтора.
Любимова добавила, что Минкульт РФ ждет предложения от кинотеатров.
Ранее голливудские студии (Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount) на фоне ситуации на Украине отказались от проката фильмов в России. После этого отечественные киносети заявили о падении посещаемости.
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