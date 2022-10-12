https://ria.ru/20221012/proizvodstvo-1823245066.html

Владислав Овчинский: инвестировать в реальное производство стало выгодно

Владислав Овчинский: инвестировать в реальное производство стало выгодно - РИА Новости, 12.10.2022

Владислав Овчинский: инвестировать в реальное производство стало выгодно

В текущих непростых условиях промышленное производство в Москве уверенно растет, в том числе за счет занятия российскими предприятиями ниш, освободившихся после РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:00

2022-10-12T09:00

2022-10-12T09:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

валерий воробьев

ближний восток

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823244719_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_5024fe5c362878666bd260a26bb33ed0.jpg

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В текущих непростых условиях промышленное производство в Москве уверенно растет, в том числе за счет занятия российскими предприятиями ниш, освободившихся после ухода западных компаний. В этой ситуации вложения в развитие реальных производств становятся все более привлекательными как для государства, так и для частных инвесторов и банков, заявил на конференции "Новая промышленность Москвы: инвестиции, поддержка, перспективы" руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Рост вопрекиГлава департамента сообщил, что за восемь месяцев 2022 года промышленное производство в Москве выросло на 6,5% к аналогичному периоду прошлого года, причем обрабатывающая промышленность показала рост более, чем на 8%."Это хорошие показатели, особенно с учетом того, что многие аналитики и эксперты еще в марте-апреле предсказывали падение или стагнацию - и даже риск остановки ряда производств - из-за нарушения логистических цепочек, проблем с импортом и экспортом. Мы же тогда выражали оптимизм, и он оказался небезосновательным", - сказал Овчинский.По его словам, сейчас сложилась уникальная для промышленности ситуация, когда инвестировать в производство стало действительно выгодно, потому что смежные сектора экономики или растут не так быстро, или "находятся в стадии ожидания"."Промышленность же не просто растет: появляется большое количество новых производственных площадок, и это происходит во многом за счет занятия новых ниш. Рынок сам по себе достаточно ёмкий, плюс ко всему наши промышленные компании сейчас успешно замещают экспортные направления, ранее ориентированные на запад: за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока. Поэтому мы оцениваем текущую ситуацию очень положительно и думаем, что рост производства будет продолжаться и в 2023 году, и в последующие годы", - отметил руководитель ДИПП.Участвовавший в дискуссии генеральный директор компании "САГА Технологии" Андрей Жолобов прямо заявил, что уход западных конкурентов стал подарком для его высокотехнологичного предприятия, создающего оборудование и ИТ-решения для систем самообслуживания."Такие сложности, как нарушение логистических цепочек, увеличение сроков поставок и стоимости некоторых компонентов ненадолго выбили нас из колеи. Но почти все эти вопросы сейчас решены: мы планово переходим на поставки из дружественных стран, что-то начали производить сами. По банкоматам уже выходим на серийное производство. Мы хотим заменить западных вендоров, и спасибо им, что они ушли", - сказал Жолобов.Он добавил, что все структуры власти стали сегодня с большим вниманием относиться к производственному сектору. "На производство сделали ставку и федеральные органы, и фонды, и правительство Москвы. И здесь очень важна такая мера как информационная поддержка: благодаря взаимодействию с властями, о нас узнают конечные клиенты, которых мы ранее не знали", - пояснил предприниматель.В свою очередь, генеральный директор компании-производителя конвейерного оборудования "Траяна" Екатерина Прахова констатировала, что отечественные производственные компании сегодня не могут закупить конвейеры западного производства, что резко повысило спрос на российскую продукцию."Нашей отрасли стало лучше после того, как импортные коллеги ушли. Теперь абсолютно любой клиент, у которого есть конвейер, обращается к отечественному производителю, чтобы либо переделать линию, либо модернизировать ее под российские реалии. Можно привезти оборудование из дружественных стран, но Москва ближе", - резюмировала Прахова.Поддержка производства в приоритетеРуководитель ДИПП в ходе дискуссии подтвердил, что промышленное производство сегодня находится в фокусе внимания столичных властей."Ранее производство не рассматривалось как мейнстрим для экономики Москвы: больше говорили про транспорт, инфраструктуру, социальные объекты, программу реновации. Сейчас принимается все больше программ поддержки именно промышленности, что позволяет экономике в текущей ситуации выглядеть сбалансированно и адекватно", - пояснил Овчинский.По его словам, экономическая ситуация позволяет развивать ряд отраслей промышленности, сохранив при этом весь объем социальных выплат, которые Москва взяла на себя. Так, в столице не принималось решение о снижении темпов строительства и сокращении соответствующей адресной инвестиционной программы.Также Москва активно поддерживает высокотехнологические производства. "Мы развиваем микроэлектронику, робототехнику, мы не только копируем передовые технологии, которые ушли в связи с санкциями, а создаем качественно новые технологии, которые экспортируются за рубеж и побеждают в конкурентной борьбе на международном рынке. Такое было сложно представить еще 5-7 лет назад", - сказал глава промышленного департамента Москвы.При этом, отметил Овчинский, Москва в текущих условиях первой приняла решение о поддержке инвестиционных проектов промышленных предприятий. Так, столица участвует в программе льготного инвестиционного кредитования. Также была запущена программа "Земля за рубль"."Это небывалая для нас история, когда в Москве с постоянным дефицитом земли мы даем под промышленное производство земельные участки за 1 рубль. Эта программа одна из самых популярных – в этом году на ее основе принято решение о создании новых высокотехнологических промышленных комплексов", - рассказал глава ДИПП.Овчинский также призвал банки обращать больше внимания на финансирование инвестиционных программ промышленных предприятий."В прошлом году лишь 10% инвестиций московских предприятий пришлось на заемные средства, а 90% - на собственные средства. Это значит, что банки не очень активно поддерживают промышленное производство. Мы проводили анализ – очень много отказов, очень много документов нужно собрать предприятиям (для получения кредита в банке – ред.). По оборотным кредитам проблем нет, по инвестиционным – проблемы. Между тем, в созданном Москвой Фонде поддержки промышленности нет ни одного невозвратного рубля: все, что мы отдали в виде займов промышленникам, было возвращено в полном объеме. Именно промышленность гораздо более ответственно подходит к заимствованиям, чем какая-либо другая отрасль", - подчеркнул Овчинский.Московские предприниматели высоко оценивают меры поддержки Москвы, которые позволяют им развивать производства и добиваться максимального импортозамещения в условиях санкций.Так, генеральный директор фармкомпании "Амедарт" Андрей Колокольцов в ходе дискуссии отметил, что многолетняя программа поддержки фармацевтических производств Москвы была "дальновидной и очень эффективной". В частности, целевые гранты правительства Москвы не только гарантируют снабжение пациентов жизненно необходимыми препаратами, но и снижают их стоимость."В итоге, на данный момент в Москве создана очень мощная и современная фарминдустрия, которая уже замещает сотни импортных лекарств. Мы видим: как только заканчивается патент на импортное лекарство, уже на следующий день на полки аптек и в больницы поступают наши препараты. Поэтому импортозамещение для московской фарминдустрии - вполне решаемая задача", - сказал Колокольцов.Схожее мнение высказал и директор Центра молекулярной онкологии "ОнкоАтлас" Владислав Милейко, который сегодня замещает наиболее высокотехнологичные и сложные инновационные тест-системы диагностики в области онкологии."Мы активно пользуемся всеми мерами поддержки, участвуем в "Технологической долине" МГУ, размещаем производство в московском технопарке. Но у нас есть проблема доступа к рынку: производя продукцию, мы зачастую не можем пробиться к потребителю. Нам не хватает подтвержденного запроса от государственной медицины, который позволил бы уверенно планировать инвестиции в производство и расширять спектр решений, которые мы можем предложить Москве и всей России", - сказал Милейко.Синергия офсетаОдним из важных инструментов поддержки промышленности и одновременно обеспечения нужд города в правительстве Москвы считают офсетные контракты, предполагающие долгосрочные поставки городу товаров и встречные обязательства компании-инвестора по созданию и развитию производства."Москва сегодня является лидером по заключению офсетных контрактов, которые обеспечивают гарантированный спрос. Сейчас на всю Россию семь таких контрактов, пять из них в Москве. И мы развиваем эту историю - у нас в проработке более 20 таких крупных контрактов. Это очень важный инструмент поддержки", - сказал Овчинский.Он напомнил, что в сфере фармацевтики и здравоохранения уже запущены три новых производства для обеспечения городских нужд. Сейчас совместно с департаментом здравоохранения готовятся новые офсеты не только по поставкам лекарственных препаратов, но и по медицинским расходным материалам. Также в этом году планируется заключение офсетных контрактов в сфере общественного транспорта и городского хозяйства."Основная специфика офсетов в том, что город должен, с одной стороны, обеспечить гарантированный спрос, причем достаточно большой объем закупки, с другой – надо найти инвестора, который готов создавать новое производство. Эти две составляющие совместить не всегда просто, но, если это получается, у нас появляется очень серьезный синергетический эффект. Думаю, этот инструмент в ближайшее время будет приоритетным для обеспечения государственных нужд", - отметил глава ДИПП.Он добавил, что с 1 июля правительство РФ снизило порог минимального объема инвестиций в рамках офсета в десять раз до 100 миллионов рублей. Это дало возможность привлекать к офсетным контрактам малый и средний бизнес.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТОдной из важнейших задач, которые сегодня нужно решать в приоритетном режиме, является обеспечение технологического суверенитета. Об этом на мероприятии говорила глава департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Валерия Воробьева."Стратегические вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, привели к серьезной корректировке технологической повестки. В первую очередь необходимо восстановление целостной системы производственных и технологических связей, нарушенных в результате санкционных ограничений. Это, в том числе, импортозамещение и создание специальных инвестиционных режимов. Другой важной задачей является экономизация технологий, когда они становятся фактором экономического развития", - отметила представитель Минэка.Для достижения этих целей используются такие инструменты, как поддержка институтов инновационного развития, Национальная технологическая инициатива, импортозамещение, платформизация экономики через цифровизацию, а также технологические долины – инновационные научно-технологические центры, отметила Воробьева.По ее словам, технологические долины позволяют масштабировать успешную практику системы Сколково: льготный налоговый режим, консолидация научно-технологических разработок и человеческого капитала. Сейчас уже создано порядка 10 технологических долин, которые успешно работают. Одна из них – технологическая долина МГУ "Воробьевы горы"."Технологические долины – это хороший инструмент для поиска инвесторами перспективных проектов. Консорциум инвестора, заинтересованного федерального органа и собственно стартапов может создавать экономизацию технологий, что позволит нам совместными усилиями обеспечить технологический суверенитет", - сказала Воробьева.Она напомнила, что для "долин" предусмотрены налоговые льготы: нулевой налог на прибыль и на имущество, пониженные страховые взносы. "Просить налог на прибыль с компаний, которые только зарождаются и тратят свою выручку на масштабирование деятельности, мы считаем циничным", - сказала представитель Минэка.По ее словам, очень важным для обеспечения технологического суверенитета является человеческий капитал - высококвалифицированные специалисты, которые помогут обеспечить инновационный прорыв, технологический рывок. Им нужно обеспечить хорошую оплату труда и комфортные условия в нынешних жестоких вызовах, резюмировала Воробьева.

ближний восток

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, владислав овчинский, валерий воробьев, ближний восток, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сколково, москва