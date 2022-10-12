Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/pro-1823419088.html
Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО
Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО - РИА Новости, 12.10.2022
Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО
Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО стоимостью более 15 миллионов евро, сообщает министерство обороны страны. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:01
2022-10-12T16:04
специальная военная операция на украине
нидерланды
украина
владимир путин
в мире
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО стоимостью более 15 миллионов евро, сообщает министерство обороны страны."Нидерланды поставят ракеты для дальнейшего укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Украины... Поставка ракет стоимостью более 15 миллионов евро осуществляется в свете недавних ударов России по Украине", - говорится в заявлении, распространенном минобороны королевства.Ранее голландский министр обороны Кайса Оллонгрен на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявила, что Нидерланды планируют поставить Украине больше ракет и боеприпасов. Она также сообщила, что Нидерланды продолжат направлять своих инструкторов для подготовки украинских военных в Великобритании.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
нидерланды
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нидерланды, украина, владимир путин, в мире, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Нидерланды, Украина, Владимир Путин, В мире, НАТО, Россия
16:01 12.10.2022 (обновлено: 16:04 12.10.2022)
 
Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО

Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО стоимостью более 15 миллионов евро

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО стоимостью более 15 миллионов евро, сообщает министерство обороны страны.
"Нидерланды поставят ракеты для дальнейшего укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Украины... Поставка ракет стоимостью более 15 миллионов евро осуществляется в свете недавних ударов России по Украине", - говорится в заявлении, распространенном минобороны королевства.
Ранее голландский министр обороны Кайса Оллонгрен на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявила, что Нидерланды планируют поставить Украине больше ракет и боеприпасов. Она также сообщила, что Нидерланды продолжат направлять своих инструкторов для подготовки украинских военных в Великобритании.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:00
Украина превратилась в государство-террориста
 
Специальная военная операция на УкраинеНидерландыУкраинаВладимир ПутинВ миреНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала