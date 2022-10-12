https://ria.ru/20221012/pro-1823419088.html
Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО
Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО - РИА Новости, 12.10.2022
Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО
Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО стоимостью более 15 миллионов евро, сообщает министерство обороны страны. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:01
2022-10-12T16:01
2022-10-12T16:04
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО стоимостью более 15 миллионов евро, сообщает министерство обороны страны."Нидерланды поставят ракеты для дальнейшего укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Украины... Поставка ракет стоимостью более 15 миллионов евро осуществляется в свете недавних ударов России по Украине", - говорится в заявлении, распространенном минобороны королевства.Ранее голландский министр обороны Кайса Оллонгрен на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявила, что Нидерланды планируют поставить Украине больше ракет и боеприпасов. Она также сообщила, что Нидерланды продолжат направлять своих инструкторов для подготовки украинских военных в Великобритании.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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нидерланды, украина, владимир путин, в мире, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Нидерланды, Украина, Владимир Путин, В мире, НАТО, Россия
16:01 12.10.2022 (обновлено: 16:04 12.10.2022)
Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО
Нидерланды поставят Украине ракеты ПРО и ПВО стоимостью более 15 миллионов евро