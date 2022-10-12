https://ria.ru/20221012/prichaly-1823358881.html

В Казахстане ожидают завершения ремонта причалов КТК до конца октября

В Казахстане ожидают завершения ремонта причалов КТК до конца октября - РИА Новости, 12.10.2022

В Казахстане ожидают завершения ремонта причалов КТК до конца октября

Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков ожидает, что оба выносных причала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут отремонтированы в конце октября РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:36

2022-10-12T13:36

2022-10-12T14:27

казахстан

экономика

москва

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков ожидает, что оба выносных причала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут отремонтированы в конце октября - спецсудно для ремонта пришло, ожидается еще поставка оборудования, рассказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ) на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с этим заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах."Судно пришло. Специальное судно нужно было, мы его ждали. Вот оно уже пару дней как пришло. Но помимо судна, водолазы нужны, техника. Сейчас все это довезут. Конец октября. Причем оба, их по очереди поменяют. Замена занимает, по расчетам коллег, дней шесть каждый", - рассказал Акчулаков о ходе ремонта.По его словам, добыча нефти на месторождении Карачаганак возобновилась. При этом министр отметил, что для текущего уровня добычи нефти в Казахстане достаточно и имеющейся сейчас мощности КТК."Да. И уже началась добыча. Он по плану в пределах 12 миллионов добывает годовых", - ответил он вопрос, закончен ли ремонт на Карачаганаке.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/peregovory-1823357795.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

казахстан, экономика, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022