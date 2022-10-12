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Запад показал предвзятый подход к ситуации на Украине, заявили в Минске - РИА Новости, 12.10.2022
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Запад показал предвзятый подход к ситуации на Украине, заявили в Минске
Запад показал предвзятый подход к ситуации на Украине, заявили в Минске - РИА Новости, 12.10.2022
Запад показал предвзятый подход к ситуации на Украине, заявили в Минске
Западные страны демонстрируют предвзятый подход к ситуации на Украине, что не позволяет прийти к мирному разрешению конфликтной ситуации, заявил спикер нижней... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:53
2022-10-12T10:58
в мире
владимир андрейченко
украина
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Западные страны демонстрируют предвзятый подход к ситуации на Украине, что не позволяет прийти к мирному разрешению конфликтной ситуации, заявил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.Во вторник прошло заседание глав стран-членов "Большой семерки" по инициативе Украины. Лидеры "семерки" по итогам виртуального саммита объявили о готовности продолжать санкционное давление на Россию. Они вновь заявили о поддержке Киева, осудили действия Москвы и заявили о намерении призвать российское руководство к ответственности. G7 продолжит координировать усилия, чтобы выполнять запросы Украины по поставкам военной техники."В очередной раз демонстрируется предвзятый подход, не позволяющий прийти к мирному разрешению конфликтной ситуации. По-прежнему западные политики призывают к дальнейшей изоляции России и наказанию Беларуси вопреки нашей миролюбивой позиции", - сказал спикер на заседании палаты в среду в Минске, комментируя резолюцию G7 по Украине.Он напомнил о складывающейся военно-политической обстановке в регионе, подчеркнув, что белорусский силовой блок "готов к отражению любых провокаций, экономика стабильна, а санкциям найден достойный ответ". Андрейченко попросил депутатов активно включиться в работу по доведению данной информации о ситуации в стране и вокруг нее до населения. "Люди должны знать правду о реальной ситуации, предпринимаемых государством мерах по защите национальных интересов и безопасности каждого человека", - сказал он.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.
https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823244921.html
https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html
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в мире, владимир андрейченко, украина, россия
В мире, Владимир Андрейченко, Украина, Россия
10:53 12.10.2022 (обновлено: 10:58 12.10.2022)
 
Запад показал предвзятый подход к ситуации на Украине, заявили в Минске

Белорусский политик Андрейченко: Запад показывает предвзятый подход к ситуации на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Западные страны демонстрируют предвзятый подход к ситуации на Украине, что не позволяет прийти к мирному разрешению конфликтной ситуации, заявил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.
Во вторник прошло заседание глав стран-членов "Большой семерки" по инициативе Украины. Лидеры "семерки" по итогам виртуального саммита объявили о готовности продолжать санкционное давление на Россию. Они вновь заявили о поддержке Киева, осудили действия Москвы и заявили о намерении призвать российское руководство к ответственности. G7 продолжит координировать усилия, чтобы выполнять запросы Украины по поставкам военной техники.
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"В очередной раз демонстрируется предвзятый подход, не позволяющий прийти к мирному разрешению конфликтной ситуации. По-прежнему западные политики призывают к дальнейшей изоляции России и наказанию Беларуси вопреки нашей миролюбивой позиции", - сказал спикер на заседании палаты в среду в Минске, комментируя резолюцию G7 по Украине.
Он напомнил о складывающейся военно-политической обстановке в регионе, подчеркнув, что белорусский силовой блок "готов к отражению любых провокаций, экономика стабильна, а санкциям найден достойный ответ". Андрейченко попросил депутатов активно включиться в работу по доведению данной информации о ситуации в стране и вокруг нее до населения. "Люди должны знать правду о реальной ситуации, предпринимаемых государством мерах по защите национальных интересов и безопасности каждого человека", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.
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