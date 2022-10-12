https://ria.ru/20221012/predvzyatost-1823306555.html

Запад показал предвзятый подход к ситуации на Украине, заявили в Минске

Запад показал предвзятый подход к ситуации на Украине, заявили в Минске - РИА Новости, 12.10.2022

Запад показал предвзятый подход к ситуации на Украине, заявили в Минске

Западные страны демонстрируют предвзятый подход к ситуации на Украине, что не позволяет прийти к мирному разрешению конфликтной ситуации, заявил спикер нижней... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:53

2022-10-12T10:53

2022-10-12T10:58

в мире

владимир андрейченко

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg

МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Западные страны демонстрируют предвзятый подход к ситуации на Украине, что не позволяет прийти к мирному разрешению конфликтной ситуации, заявил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.Во вторник прошло заседание глав стран-членов "Большой семерки" по инициативе Украины. Лидеры "семерки" по итогам виртуального саммита объявили о готовности продолжать санкционное давление на Россию. Они вновь заявили о поддержке Киева, осудили действия Москвы и заявили о намерении призвать российское руководство к ответственности. G7 продолжит координировать усилия, чтобы выполнять запросы Украины по поставкам военной техники."В очередной раз демонстрируется предвзятый подход, не позволяющий прийти к мирному разрешению конфликтной ситуации. По-прежнему западные политики призывают к дальнейшей изоляции России и наказанию Беларуси вопреки нашей миролюбивой позиции", - сказал спикер на заседании палаты в среду в Минске, комментируя резолюцию G7 по Украине.Он напомнил о складывающейся военно-политической обстановке в регионе, подчеркнув, что белорусский силовой блок "готов к отражению любых провокаций, экономика стабильна, а санкциям найден достойный ответ". Андрейченко попросил депутатов активно включиться в работу по доведению данной информации о ситуации в стране и вокруг нее до населения. "Люди должны знать правду о реальной ситуации, предпринимаемых государством мерах по защите национальных интересов и безопасности каждого человека", - сказал он.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.

https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823244921.html

https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир андрейченко, украина, россия