10:53 12.10.2022 (обновлено: 10:58 12.10.2022)
Запад показал предвзятый подход к ситуации на Украине, заявили в Минске
Белорусский политик Андрейченко: Запад показывает предвзятый подход к ситуации на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Западные страны демонстрируют предвзятый подход к ситуации на Украине, что не позволяет прийти к мирному разрешению конфликтной ситуации, заявил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.
Во вторник прошло заседание глав стран-членов "Большой семерки" по инициативе Украины. Лидеры "семерки" по итогам виртуального саммита объявили о готовности продолжать санкционное давление на Россию. Они вновь заявили о поддержке Киева, осудили действия Москвы и заявили о намерении призвать российское руководство к ответственности. G7 продолжит координировать усилия, чтобы выполнять запросы Украины по поставкам военной техники.
"В очередной раз демонстрируется предвзятый подход, не позволяющий прийти к мирному разрешению конфликтной ситуации. По-прежнему западные политики призывают к дальнейшей изоляции России и наказанию Беларуси вопреки нашей миролюбивой позиции", - сказал спикер на заседании палаты в среду в Минске, комментируя резолюцию G7 по Украине.
Он напомнил о складывающейся военно-политической обстановке в регионе, подчеркнув, что белорусский силовой блок "готов к отражению любых провокаций, экономика стабильна, а санкциям найден достойный ответ". Андрейченко попросил депутатов активно включиться в работу по доведению данной информации о ситуации в стране и вокруг нее до населения. "Люди должны знать правду о реальной ситуации, предпринимаемых государством мерах по защите национальных интересов и безопасности каждого человека", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.