https://ria.ru/20221012/praga-1823462073.html
В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Киев
В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Киев - РИА Новости, 12.10.2022
В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Киев
Участники антиправительственной демонстрации в Праге потребовали от руководства страны прекратить вооружать Украину, сообщило сетевое издание Idnes. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:25
2022-10-12T17:25
2022-10-12T18:36
в мире
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прага
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ПРАГА, 12 окт — РИА Новости. Участники антиправительственной демонстрации в Праге потребовали от руководства страны прекратить вооружать Украину, сообщило сетевое издание Idnes.Выступившие на митинге у здания правительства ораторы потребовали, кроме прочего, прекращения военной помощи Киеву. По мнению протестующих, такие действия опосредованно втягивают страну в вооруженный конфликт в бывшей советской республике. Во время акции в самом здании проходило очередное заседание кабмина, на котором в том числе рассматривали вопросы дальнейшей помощи Украине.Перед митингом протестующие вручили в Пражском граде петицию для президента Чехии Милоша Земана с требованием отставки правительства и проведения внеочередных парламентских выборов. Поскольку представители администрации президента отказались выйти к демонстрантам, петицию передали одной из сотрудниц канцелярии Пражского града.Организаторами акции выступили малоизвестные общественности гражданские активисты Ладислав Врабел и Иржи Гавел. Ранее в сентябре они уже собирали два митинга на Вацлавской площади в центре Праги, один из которых собрал около 70 тысяч участников. При этом, по сообщениям местных СМИ, Врабел из-за болезни уклоняется от явки в суд по вопросу его долгов на сумму около двух миллионов крон (приблизительно 83 тысячи долларов).Как сообщил журналистам представитель полиции Рихард Грдина, в демонстрации и митинге приняли участие около 200-300 человек. Ведомство не зафиксировало никаких происшествий. По словам Грдины, акция носила спонтанный характер и заранее не согласовывалась с городскими властями.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отметил Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а сдерживание России — долгосрочная стратегия Запада.
https://ria.ru/20221011/germaniya-1823139850.html
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в мире, милош земан, прага, украина
В мире, Милош Земан, Прага, Украина
17:25 12.10.2022 (обновлено: 18:36 12.10.2022)
В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Киев
Idnes: участники демонстрации в Праге потребовали от президента отставки правительства
ПРАГА, 12 окт — РИА Новости.
Участники антиправительственной демонстрации в Праге потребовали от руководства страны прекратить вооружать Украину, сообщило
сетевое издание Idnes.
Выступившие на митинге у здания правительства ораторы потребовали, кроме прочего, прекращения военной помощи Киеву. По мнению протестующих, такие действия опосредованно втягивают страну в вооруженный конфликт в бывшей советской республике.
Во время акции в самом здании проходило очередное заседание кабмина, на котором в том числе рассматривали вопросы дальнейшей помощи Украине.
Перед митингом протестующие вручили в Пражском граде петицию для президента Чехии Милоша Земана
с требованием отставки правительства и проведения внеочередных парламентских выборов.
"По словам организаторов, под петицией на имя президента страны Милоша Земана за последние недели подписались около 30 тысяч человек. Как и участники митинга, проходившего под лозунгом "Чешская Республика на первом месте", они требуют отставки правительства, неспособного, по их мнению, решить актуальные проблемы сограждан, не принимающего необходимые меры по обузданию резкого роста цен на энергоресурсы, продовольствие и предметы первой необходимости", — написало издание.
Поскольку представители администрации президента отказались выйти к демонстрантам, петицию передали одной из сотрудниц канцелярии Пражского града.
Организаторами акции выступили малоизвестные общественности гражданские активисты Ладислав Врабел и Иржи Гавел. Ранее в сентябре они уже собирали два митинга на Вацлавской площади в центре Праги, один из которых собрал около 70 тысяч участников. При этом, по сообщениям местных СМИ, Врабел из-за болезни уклоняется от явки в суд по вопросу его долгов на сумму около двух миллионов крон (приблизительно 83 тысячи долларов).
Как сообщил журналистам представитель полиции Рихард Грдина, в демонстрации и митинге приняли участие около 200-300 человек. Ведомство не зафиксировало никаких происшествий. По словам Грдины, акция носила спонтанный характер и заранее не согласовывалась с городскими властями.
Запад усилил санкционное давление на Россию
после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Как отметил Владимир Путин
, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а сдерживание России — долгосрочная стратегия Запада.