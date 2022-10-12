Рейтинг@Mail.ru
В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Киев - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/praga-1823462073.html
В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Киев
В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Киев - РИА Новости, 12.10.2022
В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Киев
Участники антиправительственной демонстрации в Праге потребовали от руководства страны прекратить вооружать Украину, сообщило сетевое издание Idnes. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:25
2022-10-12T18:36
в мире
милош земан
прага
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820109479_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e10b0a02ff65ac45584b576cee08a24d.jpg
ПРАГА, 12 окт — РИА Новости. Участники антиправительственной демонстрации в Праге потребовали от руководства страны прекратить вооружать Украину, сообщило сетевое издание Idnes.Выступившие на митинге у здания правительства ораторы потребовали, кроме прочего, прекращения военной помощи Киеву. По мнению протестующих, такие действия опосредованно втягивают страну в вооруженный конфликт в бывшей советской республике. Во время акции в самом здании проходило очередное заседание кабмина, на котором в том числе рассматривали вопросы дальнейшей помощи Украине.Перед митингом протестующие вручили в Пражском граде петицию для президента Чехии Милоша Земана с требованием отставки правительства и проведения внеочередных парламентских выборов. Поскольку представители администрации президента отказались выйти к демонстрантам, петицию передали одной из сотрудниц канцелярии Пражского града.Организаторами акции выступили малоизвестные общественности гражданские активисты Ладислав Врабел и Иржи Гавел. Ранее в сентябре они уже собирали два митинга на Вацлавской площади в центре Праги, один из которых собрал около 70 тысяч участников. При этом, по сообщениям местных СМИ, Врабел из-за болезни уклоняется от явки в суд по вопросу его долгов на сумму около двух миллионов крон (приблизительно 83 тысячи долларов).Как сообщил журналистам представитель полиции Рихард Грдина, в демонстрации и митинге приняли участие около 200-300 человек. Ведомство не зафиксировало никаких происшествий. По словам Грдины, акция носила спонтанный характер и заранее не согласовывалась с городскими властями.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отметил Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а сдерживание России — долгосрочная стратегия Запада.
https://ria.ru/20221011/germaniya-1823139850.html
https://ria.ru/20221010/ocheredi-1822846166.html
https://ria.ru/20220505/bolgariya-1787049666.html
прага
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820109479_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1a4bcab49ee6da6902db926f7a172dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, милош земан, прага, украина
В мире, Милош Земан, Прага, Украина
17:25 12.10.2022 (обновлено: 18:36 12.10.2022)
 
В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Киев

Idnes: участники демонстрации в Праге потребовали от президента отставки правительства

© AP Photo / Petr David JosekМитинг в Праге
Митинг в Праге - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Митинг в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 12 окт — РИА Новости. Участники антиправительственной демонстрации в Праге потребовали от руководства страны прекратить вооружать Украину, сообщило сетевое издание Idnes.
Выступившие на митинге у здания правительства ораторы потребовали, кроме прочего, прекращения военной помощи Киеву. По мнению протестующих, такие действия опосредованно втягивают страну в вооруженный конфликт в бывшей советской республике.
Баннер на главном железнодорожном вокзале в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 15:42
"Нацисты, пошли вон!" Немцы на митинге выступили против украинцев
Во время акции в самом здании проходило очередное заседание кабмина, на котором в том числе рассматривали вопросы дальнейшей помощи Украине.
Перед митингом протестующие вручили в Пражском граде петицию для президента Чехии Милоша Земана с требованием отставки правительства и проведения внеочередных парламентских выборов.

"По словам организаторов, под петицией на имя президента страны Милоша Земана за последние недели подписались около 30 тысяч человек. Как и участники митинга, проходившего под лозунгом "Чешская Республика на первом месте", они требуют отставки правительства, неспособного, по их мнению, решить актуальные проблемы сограждан, не принимающего необходимые меры по обузданию резкого роста цен на энергоресурсы, продовольствие и предметы первой необходимости", — написало издание.

Поскольку представители администрации президента отказались выйти к демонстрантам, петицию передали одной из сотрудниц канцелярии Пражского града.
Организаторами акции выступили малоизвестные общественности гражданские активисты Ладислав Врабел и Иржи Гавел. Ранее в сентябре они уже собирали два митинга на Вацлавской площади в центре Праги, один из которых собрал около 70 тысяч участников. При этом, по сообщениям местных СМИ, Врабел из-за болезни уклоняется от явки в суд по вопросу его долгов на сумму около двух миллионов крон (приблизительно 83 тысячи долларов).
Спасибо, Макрон! – французы по часу стоят в очередях, чтобы заправить бак - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:07
Французы ругают власти и США в многочасовых очередях к АЗС под Парижем
Как сообщил журналистам представитель полиции Рихард Грдина, в демонстрации и митинге приняли участие около 200-300 человек. Ведомство не зафиксировало никаких происшествий. По словам Грдины, акция носила спонтанный характер и заранее не согласовывалась с городскими властями.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отметил Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а сдерживание России — долгосрочная стратегия Запада.
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 17:09
Протестующие в Софии сорвали акцию с флагом УкраиныПротестующие в столице Болгарии сорвали акцию, участники которой собирались обернуть памятник Советской армии украинским и болгарским флагами.
 
В миреМилош ЗеманПрагаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала