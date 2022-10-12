https://ria.ru/20221012/praga-1823462073.html

В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Киев

В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Киев - РИА Новости, 12.10.2022

В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Киев

Участники антиправительственной демонстрации в Праге потребовали от руководства страны прекратить вооружать Украину, сообщило сетевое издание Idnes. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:25

2022-10-12T17:25

2022-10-12T18:36

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ПРАГА, 12 окт — РИА Новости. Участники антиправительственной демонстрации в Праге потребовали от руководства страны прекратить вооружать Украину, сообщило сетевое издание Idnes.Выступившие на митинге у здания правительства ораторы потребовали, кроме прочего, прекращения военной помощи Киеву. По мнению протестующих, такие действия опосредованно втягивают страну в вооруженный конфликт в бывшей советской республике. Во время акции в самом здании проходило очередное заседание кабмина, на котором в том числе рассматривали вопросы дальнейшей помощи Украине.Перед митингом протестующие вручили в Пражском граде петицию для президента Чехии Милоша Земана с требованием отставки правительства и проведения внеочередных парламентских выборов. Поскольку представители администрации президента отказались выйти к демонстрантам, петицию передали одной из сотрудниц канцелярии Пражского града.Организаторами акции выступили малоизвестные общественности гражданские активисты Ладислав Врабел и Иржи Гавел. Ранее в сентябре они уже собирали два митинга на Вацлавской площади в центре Праги, один из которых собрал около 70 тысяч участников. При этом, по сообщениям местных СМИ, Врабел из-за болезни уклоняется от явки в суд по вопросу его долгов на сумму около двух миллионов крон (приблизительно 83 тысячи долларов).Как сообщил журналистам представитель полиции Рихард Грдина, в демонстрации и митинге приняли участие около 200-300 человек. Ведомство не зафиксировало никаких происшествий. По словам Грдины, акция носила спонтанный характер и заранее не согласовывалась с городскими властями.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отметил Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а сдерживание России — долгосрочная стратегия Запада.

https://ria.ru/20221011/germaniya-1823139850.html

https://ria.ru/20221010/ocheredi-1822846166.html

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в мире, милош земан, прага, украина