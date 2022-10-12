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В G7 заявили о прогрессе США в вопросе потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 12.10.2022
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В G7 заявили о прогрессе США в вопросе потолка цен на нефть из России
В G7 заявили о прогрессе США в вопросе потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 12.10.2022
В G7 заявили о прогрессе США в вопросе потолка цен на нефть из России
США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России, говорится в заявлении министров... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:32
2022-10-12T23:36
экономика
сша
австралия
евросоюз
g7
россия
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России, говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7.Они подтвердили готовность добиваться "всеобъемлющего и глобального" запрета на транспортировку морским путем российской нефти и нефтепродуктов, которые не будут вписываться в ограничения."Мы подтверждаем, что коалиция добилась значительного прогресса во всех ключевых аспектах со времени своего создания в сентябре и продолжает работать над синхронизацией имплементации с графиком применения соответствующих мер в рамках шестого пакета санкций ЕС", - говорится в документе."Семерка" приветствовала присоединение к коалиции Австралии и заверила, что от реализации инициативы выигрывают в первую очередь страны с низким и средним уровнями доходов.Российские власти дали понять, что не будут поставлять энергоносители странам, которые будут применять механизм "ценового потолка".
https://ria.ru/20221005/neft-1821835922.html
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экономика, сша, австралия, евросоюз, g7, россия
Экономика, США, Австралия, Евросоюз, G7, Россия
23:32 12.10.2022 (обновлено: 23:36 12.10.2022)
 
В G7 заявили о прогрессе США в вопросе потолка цен на нефть из России

G7: США "добились значительного прогресса" во всех аспектах потолка цен на нефть из России

© AP Photo / Pool / Lukas BarthВстреча лидеров стран "Большой семерки"
Встреча лидеров стран Большой семерки - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Pool / Lukas Barth
Встреча лидеров стран "Большой семерки" . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России, говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7.
Они подтвердили готовность добиваться "всеобъемлющего и глобального" запрета на транспортировку морским путем российской нефти и нефтепродуктов, которые не будут вписываться в ограничения.
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"Мы подтверждаем, что коалиция добилась значительного прогресса во всех ключевых аспектах со времени своего создания в сентябре и продолжает работать над синхронизацией имплементации с графиком применения соответствующих мер в рамках шестого пакета санкций ЕС", - говорится в документе.
"Семерка" приветствовала присоединение к коалиции Австралии и заверила, что от реализации инициативы выигрывают в первую очередь страны с низким и средним уровнями доходов.
Российские власти дали понять, что не будут поставлять энергоносители странам, которые будут применять механизм "ценового потолка".
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