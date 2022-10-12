https://ria.ru/20221012/potoki-1823280556.html

В МИД заявили о намерении Москвы добиваться участия в расследовании

В МИД заявили о намерении Москвы добиваться участия в расследовании - РИА Новости, 12.10.2022

В МИД заявили о намерении Москвы добиваться участия в расследовании

Москва будет настойчиво добиваться участия в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:44

2022-10-12T08:44

2022-10-12T08:57

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

россия

цены на нефть

александр грушко

магдалена андерссон

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598312_0:71:2525:1491_1920x0_80_0_0_0c097bc6cdb5b62c4c030971989069e4.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москва будет настойчиво добиваться участия в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра переходного правительства страны Магдалену Андерссон сообщило, что Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток"."Бессмысленно задаваться вопросом о мотивах такого отказа Стокгольма от сотрудничества (по расследованию - ред.). Решения принимаются в других столицах. Назвался груздем - полезай в кузов. Мечтали о превращении Балтийского моря во внутреннее море НАТО - мечта осуществилась: совершён террористический акт , удар по фундаментальным интересам европейцев. Европа безмолвствует. Но это их выбор. Но мы будем настойчиво добиваться участия в расследовании", - сказал дипломат.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

https://ria.ru/20221011/shvetsiya-1823024899.html

https://ria.ru/20221011/potoki-1823090567.html

россия

москва

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный поток, авария на "северных потоках", в мире, россия, цены на нефть, александр грушко, магдалена андерссон, мария захарова, москва, швеция, нато, генеральная прокуратура рф