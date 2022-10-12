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В МИД заявили о намерении Москвы добиваться участия в расследовании - РИА Новости, 12.10.2022
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В МИД заявили о намерении Москвы добиваться участия в расследовании
В МИД заявили о намерении Москвы добиваться участия в расследовании - РИА Новости, 12.10.2022
В МИД заявили о намерении Москвы добиваться участия в расследовании
Москва будет настойчиво добиваться участия в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:44
2022-10-12T08:57
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
россия
цены на нефть
александр грушко
магдалена андерссон
мария захарова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москва будет настойчиво добиваться участия в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра переходного правительства страны Магдалену Андерссон сообщило, что Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток"."Бессмысленно задаваться вопросом о мотивах такого отказа Стокгольма от сотрудничества (по расследованию - ред.). Решения принимаются в других столицах. Назвался груздем - полезай в кузов. Мечтали о превращении Балтийского моря во внутреннее море НАТО - мечта осуществилась: совершён террористический акт , удар по фундаментальным интересам европейцев. Европа безмолвствует. Но это их выбор. Но мы будем настойчиво добиваться участия в расследовании", - сказал дипломат.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221011/shvetsiya-1823024899.html
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северный поток, авария на "северных потоках", в мире, россия, цены на нефть, александр грушко, магдалена андерссон, мария захарова, москва, швеция, нато, генеральная прокуратура рф
Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Россия, Цены на нефть, Александр Грушко, Магдалена Андерссон, Мария Захарова, Москва, Швеция, НАТО, Генеральная прокуратура РФ
08:44 12.10.2022 (обновлено: 08:57 12.10.2022)
 
В МИД заявили о намерении Москвы добиваться участия в расследовании

МИД России: Москва будет добиваться участия в расследовании теракта на "Северных потоках"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москва будет настойчиво добиваться участия в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра переходного правительства страны Магдалену Андерссон сообщило, что Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток".
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:15
Швеция выполняет указания США по "Северным потокам", заявил эксперт
"Бессмысленно задаваться вопросом о мотивах такого отказа Стокгольма от сотрудничества (по расследованию - ред.). Решения принимаются в других столицах. Назвался груздем - полезай в кузов. Мечтали о превращении Балтийского моря во внутреннее море НАТО - мечта осуществилась: совершён террористический акт , удар по фундаментальным интересам европейцев. Европа безмолвствует. Но это их выбор. Но мы будем настойчиво добиваться участия в расследовании", - сказал дипломат.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:25
Лавров прокомментировал недопуск к расследованию ЧП на "Северных потоках"
 
Северный потокАвария на "Северных потоках"В миреРоссияЦены на нефтьАлександр ГрушкоМагдалена АндерссонМария ЗахароваМоскваШвецияНАТОГенеральная прокуратура РФ
 
 
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