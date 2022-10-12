08:44 12.10.2022 (обновлено: 08:57 12.10.2022)
В МИД заявили о намерении Москвы добиваться участия в расследовании
МИД России: Москва будет добиваться участия в расследовании теракта на "Северных потоках"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москва будет настойчиво добиваться участия в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра переходного правительства страны Магдалену Андерссон сообщило, что Швеция не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток".
"Бессмысленно задаваться вопросом о мотивах такого отказа Стокгольма от сотрудничества (по расследованию - ред.). Решения принимаются в других столицах. Назвался груздем - полезай в кузов. Мечтали о превращении Балтийского моря во внутреннее море НАТО - мечта осуществилась: совершён террористический акт , удар по фундаментальным интересам европейцев. Европа безмолвствует. Но это их выбор. Но мы будем настойчиво добиваться участия в расследовании", - сказал дипломат.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.